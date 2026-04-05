Eltaláltak egy orosz kőolajfinomítót az ukránok

A parancsnok közölte, hogy más drónok a Transznyeft orosz szállítóvállalat által használt Primorszk balti-tengeri kikötőbe csapódtak be.

Nyizsnyij Novgorod terület kormányzója a Reuters hírügynökségnek nyilatkozva megerősítette a kőolaj-finomító elleni támadást. Gleb Nyikityin, a Telegram üzenetküldő alkalmazásban közölte, hogy a támadásban egy erőmű és több ház is megrongálódott. Elődleges értesülések szerint nincsenek sebesültek – tette hozzá.

A kelet-közép-ukrajnai Dnyipropetrovszk megyei Nyikopolban egy ember meghalt, egy másik pedig súlyosan megsebesült vasárnap orosz dróntámadásban – közölte Olekszandr Hanja, a megyei katonai közigazgatás vezetője, akit az Ukrinform ukrán hírügynökség idézett. Olekszandr Hanja a Telegram üzenetküldő alkalmazásban közölte, hogy a hatvanéves sebesült nő állapota rendkívül súlyos. A támadásban egy gépkocsi megrongálódott.

Szombaton a nyikopoli piacot ért orosz dróntámadásban legkevesebb öt ember meghalt és huszonhatan megsebesültek.