Dróntalálat ért egy Dubajban horgonyzó tankhajót

A dubaji hatóságok megerősítették, hogy a hajót dróntámadás érte, és tengeri tűzoltócsoportokat küldtek a tűz megfékezésére. Hozzátették, hogy a legénység 24 tagja biztonságban van. A kuvaiti cég közölte, hogy a tüzet eloltották, de még folyik a károk értékelése az al-Szalmi hajón. Hozzátette, hogy a tanker körzetében olajszennyezéstől tartanak.

A Lloyd's biztosító adatai szerint a Kuvaitban és Szaúd-Arábiában megrakodott hajó Kínába tartott.

?Breaking: Iran sets Kuwaiti oil tankers on fire at Dubai port.



The giant Kuwaiti crude oil tanker “Al-Salmi” was directly targeted by Iran while in the Al-Makhtaf area of Dubai port, UAE.



The tanker was fully loaded at the time. The attack caused material damage to the ship,…

Az iráni hatóságok egyelőre nem kommentálták a támadást.

A dubaji kormányzat sajtóirodája azt is közölte, hogy az emírségben négyen megsérültek a levegőben lelőtt támadó drónok darabjaitól. A közlés szerint a maradványok egy házra estek rá, ahol tűz keletkezett. A sérültek állapota nem súlyos.