Infostart.hu
2026. március 31. kedd Árpád
drón támadás
Nyitókép: Anton Petrus

Dróntalálat ért egy Dubajban horgonyzó tankhajót

Infostart / MTI

Az iráni támadás következtében tűz ütött ki egy kuvaiti olajszállító hajón Dubajban, de szerencsére senki nem sérült meg - közölte a kuvaiti állami olajvállalat (KPC).

A dubaji hatóságok megerősítették, hogy a hajót dróntámadás érte, és tengeri tűzoltócsoportokat küldtek a tűz megfékezésére. Hozzátették, hogy a legénység 24 tagja biztonságban van. A kuvaiti cég közölte, hogy a tüzet eloltották, de még folyik a károk értékelése az al-Szalmi hajón. Hozzátette, hogy a tanker körzetében olajszennyezéstől tartanak.

A Lloyd's biztosító adatai szerint a Kuvaitban és Szaúd-Arábiában megrakodott hajó Kínába tartott.

Az iráni hatóságok egyelőre nem kommentálták a támadást.

A dubaji kormányzat sajtóirodája azt is közölte, hogy az emírségben négyen megsérültek a levegőben lelőtt támadó drónok darabjaitól. A közlés szerint a maradványok egy házra estek rá, ahol tűz keletkezett. A sérültek állapota nem súlyos.

Meglepetést hoznak az idei húsvéti sonkaárak a budapesti piacokon

Meglepetést hoznak az idei húsvéti sonkaárak a budapesti piacokon
Nem drágult idén a sonka a fővárosi piacokon. Idén is a hagyományos füstölt, kötözött sonka a sláger, a szívsonkát és parasztsonkát keresik a legtöbben, de húsvét előtt rendkívül széles füstölt árukínálattal várják a fővárosi vásárcsarnokok a vásárlókat, az árak nem változtak a tavalyi évhez képest – mondta Földes Tamás, a Budapest Vásárcsarnokai Kft. ügyvezető igazgatója.
Olaj, gáz? – Más fontos nyersanyagok is a Közel-Keleten rekednek most

Olaj, gáz? – Más fontos nyersanyagok is a Közel-Keleten rekednek most

A Hormuzi-szoros lezárása miatt jelenleg hélium és alumínium sem jut ki a térségből. Tatár Mihály, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője az InfoRádióban elmondta: a válság nagyon sok alaptermék árát befolyásolja – a vegyipar különösen érintett –, Európának pedig ázsiai beszerzőkkel kell versenyeznie ugyanazokért a szállítmányokért.
 

Pontot tett a 4iG a hatalmas üzlet végére

Pontot tett a 4iG a hatalmas üzlet végére

A 4iG közölte, hogy többségi tulajdonában álló leányvállalata, a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. tegnap teljesítette az Axiom Space-be tervezett befektetés második, 70 millió dolláros részletét.

Kijöttek a legfrissebb kereseti adatok Magyarországon: na, és te keresel 840 ezer forintot havonta?

Kijöttek a legfrissebb kereseti adatok Magyarországon: na, és te keresel 840 ezer forintot havonta?

2026 januárjában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 840 600, a nettó átlagkereset 585 700 forint volt.

Netanyahu says military aims in Iran 'beyond halfway' complete, as Kuwaiti oil tanker hit in Dubai

Netanyahu says military aims in Iran 'beyond halfway' complete, as Kuwaiti oil tanker hit in Dubai

Meanwhile, attacks continue in Iran, Lebanon, and across the region - with a refinery in Israel set on fire by debris from an intercepted missile.

