2026. március 27. péntek Hajnalka
ARÉNA - PODCASTOK
A pusztítás nyomai egy orosz dróntámadást követõen az északkelet-ukrajnai Harkivban 2026. március 25-én. A várost ért támadásban legkevesebb kilenc ember megsebesült. Az ukrán légierõ jelentése szerint Oroszország az éjjel 147 drónnal támadta Ukrajnát.
Nyitókép: MTI/EPA/Szergej Kozlov

Az ukrán erők csaknem 470 négyzetkilométert vettek vissza a déli országrészben

Az ukrán erők a déli országrészben csaknem 470 négyzetkilométernyi terület felett állították vissza az ellenőrzésüket a művelet kezdete óta, és több mint 11 ezer orosz megszállót semlegesítettek közölte Olekszandr Szirszkij ukrán főparancsnok pénteken a Facebookon.

A tábornok arról tájékoztatott, hogy a déli műveleti övezetben tett munkalátogatása során megbeszélést tartott a támadó hadműveleti csoport parancsnokságával, valamint a roham- és légideszant egységek vezetőivel, és meghallgatta a személyi állomány harci feladatainak végrehajtásáról szóló jelentéseket.

„A védelmi erők bátorságuknak és nem szokványos műveleti megoldásaiknak köszönhetően továbbra is kitartóan szabadítják fel az ukrán területeket a megszállók alól” – emelte ki a főparancsnok.

Vitalij Gyakivnics, a közép-ukrajnai Poltava megye kormányzója arról tájékoztatott, hogy az orosz hadsereg megtámadott egy ipari létesítményt Poltava városánál, és a csapás következtében 5040 fogyasztó maradt gázellátás nélkül. Szerhij Koreckij, a Naftohaz kőolaj- és gázipari vállalat igazgatótanácsának elnöke hozzátette, hogy gázipari kitermelő infrastruktúrát ért a támadás, aminek következtében a létesítmény leállt.

Az ukrán katasztrófavédelmi szolgálat arról adott hírt, hogy az éjjel Oroszország dróncsapást mért Ukrajna második legnagyobb városára, Harkivra, eltaláltak egy kilencszintes lakóépületet, ami miatt nyolc ember megsérült.

A Herszon megyei rendőrség közölte, hogy az orosz hadsereg reggel támadást intézett egy gyermekklinika ellen Herszon városában egy csapásmérő drónnal. Hozzátették, hogy a Molnyija típusú drón az egyik ablakon repült be, de nem robbant fel, így sérülést sem okozott, a szakemberek pedig hatástalanították a pilóta nélküli eszközt.

A légierő jelentése szerint Oroszország az éjjel 102 drónnal támadta Ukrajnát, ebből a légvédelem 93-at semmisített meg. Kilenc csapásmérő drón találatát jegyezték fel nyolc helyszínen, valamint roncsok lezuhanását négy helyen.

Nyitókép: A pusztítás nyomai egy orosz dróntámadást követően az északkelet-ukrajnai Harkivban 2026. március 25-én.

Orbán Viktor Veszprémben: „sajnos, kedves tiszások, még nem jött el a ti időtök!”

Orbán Viktor Veszprémben: „sajnos, kedves tiszások, még nem jött el a ti időtök!”
Orbán Viktor Veszprémben: „sajnos, kedves tiszások, még nem jött el a ti időtök!"

Péntek délután Veszprémben folytatta országjárását Orbán Viktor miniszterelnök, aki este még Győrben is tart fórumot. Mint fogalmazott, újabb válságok előtt áll a világ, és ilyenkor biztos kezű vezetőre van szükség, ezért még nem jött el a tiszások ideje. „Az ukránok érdekében ki akarják zsebelni Magyarországot. A Tisza egyenlő ukránbarát kormányzás. Tele vagyunk kémkedési ügyekkel, ennek véget kell vetni, és ha a választásokat megnyertük, vasszigorral fogunk véget vetni ennek" – fogalmazott.
 

Totális a tél Nyugat-Magyarországon – képek és videók

Havas képek és videók a nyugati határ közeléből. A hőmérséklet mínusz 2 fok volt kora délután, de a hőérzet az erős szél miatt mínusz 10 fok körül alakult.
 

Hozzányúlnak az üzemanyagárakhoz: literenként 39 forintnyi támogatást fizetne a portugál kormány

Portugália literenként 10 eurócentes (kb. 39 forintos) ideiglenes gázolajár-támogatást javasolt a kulcsfontosságú ágazatok számára, hogy enyhítse az iráni háború okozta üzemanyag-drágulást.

'My daughter is under the rubble': Inside Tehran as civilian toll of strikes rises

One month since the US and Israel launched strikes on Iran, Tehran residents tell the BBC their lives have been devastated.

