Eladó a Porsche-örökös egyedi kocsija, egy Bugatti

Pénzügyi nehézségek miatt válna meg a világ egyik legkülönlegesebb autójától a Porsche-alapító unokájának fia – írja a Handelsblatt híradása nyomán a hvg.hu. A német sajtó szerint Anton Piëch eladásra kínálja az egyedi Bugatti La Voiture Noire-t, hogy forráshoz jusson saját autómárkája, a Piëch Automotive működtetéséhez.

A német lap szerint az autót nem árverésen fogják értékesíteni, és nagy médiakampány vagy médiaesemény sem kíséri majd az eladását. A különleges Bugattit eredetileg Ferdinand Piëchnek készítették, de a Volkswagen egykori vezetője 2019-ben egy étteremben összeesett és meghalt, így az autó végül a fiához került, amikor ténylegesen elkészült. A kocsi lényegében modern emlékműve a márka egyik legritkább autójának, a Bugatti 57 SC Atlanticnak.

A La Voiture Noire a világ egyik legdrágább autója: egy 1500 lóerős, teljesen egyedi modell, amelyből egyetlen példány készült. A fejlesztésen évekig dolgoztak a Bugatti mérnökei, minden részletet többször áttervezve.

A Piëch Automotive, a Porsche-örökös saját vállalkozása még nem jutott el addig, hogy járműveit sorozatban gyártsák, viszont jelentős tőkére lenne szüksége. A beszámolók szerint a különleges Bugatti akár tízmilliárd forintot is érhet.