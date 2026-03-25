ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.51
usd:
335.68
bux:
122655.67
2026. március 25. szerda Irén, Írisz
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Bugatti La Voiture Noire concept-car is displayed during the press day of the 2020 concept-cars exhibition and automobile design in Paris on January 20, 2020. The latest concept-cars and supercars are displayed during this exhibition where the greatest designers of the world show, in the tradition of Haute Couture, their most beautiful models, true works and sources of inspiration for the automobile of tomorrow. (Photo by Michel Stoupak/NurPhoto via Getty Images)
Nyitókép: NurPhoto/Getty Images

Eladó a Porsche-örökös egyedi kocsija, egy Bugatti

Infostart

A La Voiture Noire egy egyedi igényekre szabott luxus-sportkocsi, ezerötszáz lóerővel a motorjában. Vételára átszámítva akár a tízmilliárd forintot is elérheti.

Pénzügyi nehézségek miatt válna meg a világ egyik legkülönlegesebb autójától a Porsche-alapító unokájának fia – írja a Handelsblatt híradása nyomán a hvg.hu. A német sajtó szerint Anton Piëch eladásra kínálja az egyedi Bugatti La Voiture Noire-t, hogy forráshoz jusson saját autómárkája, a Piëch Automotive működtetéséhez.

A német lap szerint az autót nem árverésen fogják értékesíteni, és nagy médiakampány vagy médiaesemény sem kíséri majd az eladását. A különleges Bugattit eredetileg Ferdinand Piëchnek készítették, de a Volkswagen egykori vezetője 2019-ben egy étteremben összeesett és meghalt, így az autó végül a fiához került, amikor ténylegesen elkészült. A kocsi lényegében modern emlékműve a márka egyik legritkább autójának, a Bugatti 57 SC Atlanticnak.

A La Voiture Noire a világ egyik legdrágább autója: egy 1500 lóerős, teljesen egyedi modell, amelyből egyetlen példány készült. A fejlesztésen évekig dolgoztak a Bugatti mérnökei, minden részletet többször áttervezve.

A Piëch Automotive, a Porsche-örökös saját vállalkozása még nem jutott el addig, hogy járműveit sorozatban gyártsák, viszont jelentős tőkére lenne szüksége. A beszámolók szerint a különleges Bugatti akár tízmilliárd forintot is érhet.

Kezdőlap    Külföld    Eladó a Porsche-örökös egyedi kocsija, egy Bugatti

németország

autó

eladósodás

örökös

bugatti

porsche

egyedi

sportkocsi

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Feltartóztathatatlan az AfD – már Németország nyugati felében is

Megalakulása óta szinte töretlen a radikális jobboldalinak tartott AfD szárnyalása. A két nyugati tartományban márciusban tartott helyi parlament választásokon az ellenzéki párt megduplázta eredményét, de a java az elemzők szerint szeptemberben, a keleti tartományokban tartandó választásokon következhet.
VIDEÓ
Miért lenne jobb az önellátásra épülő gazdaság? Dúró Dóra, Inforádió, Aréna
Miért van szükség az euró bevezetésére? Varju László, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.25. szerda, 18:00
Csiki Varga Tamás
a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Súlyos ítélet született az Egyesült Államokban: kiderült a sötét igazság a legnépszerűbb közösségi oldalakról

Egy új-mexikói esküdtszék kedden kimondta, hogy a Meta Platforms megsértette az állam fogyasztóvédelmi törvényét, és 375 millió dolláros polgári jogi bírság megfizetésére kötelezte a vállalatot. Ez az első esküdtszéki ítélet a közösségimédia-óriás ellen, amelyet egyre több per fenyeget a platformjai fiatalokra gyakorolt hatása miatt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Félelmetes terven dolgoznak a kínai hajók az óceán mélyén: a szakértők szerint már a harcteret építik

Kína nagyszabású tengerfenék-feltérképezési és megfigyelési műveleteket folytat a Csendes-óceánon, az Indiai-óceánon és a Jeges-tengeren.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran says 'non-hostile vessels' may pass through Strait of Hormuz as oil price falls

US President Donald Trump says Tehran wants a deal to end war “so badly” and negotiations are happening "right now".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 24. 22:00
Irán: nyugdíjas gárdaparancsnok lett az ország új biztonsági főnöke
2026. március 24. 21:49
Csehország: úgy tűnik elkapták a merénylőket – videó
×
×