Múzeumba került egy kétezer éves, karthágói érme, amivel buszjegyet vettek

A Leeds Discovery Centre nevű múzeum gyűjteményébe került az a rejtélyes, állítólag kétezer éves érme, amellyel valaki hét évtizeddel ezelőtt feltételezhetően jegyet váltott egy brit buszon – írja a 24.hu az artnet.com beszámolója alapján.

A cikk szerint az érme az egykori karthágói, kereskedelmi szempontból nagyon fontos településről, Gadirból (napjainkban a spanyolországi Cádiz) származik, amely Európa egyik legrégebbi, a föníciaiak által Kr. e. 1100 körül alapított városa.

A 77 éves Peter Edwards gyermekkora óta őrizte az érmét, amit még a nagyapjától kapott az 1950-es években, amikor a Leeds City Transport főpénztárosaként dolgozott. A nagyapa feladata az volt, hogy a nap végén kiválogassa a külföldi vagy használhatatlan pénzérméket a busz- és villamosjegyekre költött fizetőeszközök közül. Ekkor adta oda unokájának a különleges érmét, amit Peter Edwards egy kis faládikában helyezett el.

Évekkel később derítette ki az angol férfi, hogy az érme az ókori Karthágóból származik, és ezt megerősítették a leedsi múzeum szakértői is.

Az érme hátoldalán egy kopott föníciai felirat olvasható, melynek jelentése: Agadirban verték. Alatta pedig két tonhal látható, ami valószínűleg utalás a tengerparti város halászatára. Az érme másik oldala Melqart portréját ábrázolja, aki a föníciai Türosz városállam védőistene volt. Melqart oroszlánbőr fejdíszt visel, megszemélyesítve a görög hőst, Héraklészt.

Peter Edwards elmélete szerint katonák hozhatták be az érmét Angliába, amikor külföldön állomásoztak. Azt gondolja, csak ez lehet a magyarázat arra, hogy jutott el ilyen messzire egy pénzdarab.

Az érme állítólag bronzból készült. Peter Edwards végül úgy döntött, hogy az antik kincset a Leeds Discovery Centre-nek adományozza, ahol több ezer évet és a világ nagy részét felölelő érmegyűjtemény található.