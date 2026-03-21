Megőrült egy éttermi robot, törte-zúzta a tányérokat

Tányérok törtek, evőeszközök repültek, majd három alkalmazott küzdött egy táncoló robottal egy San Jose-i hot pot étteremben. A közösségi médiában lévő felvételen sokan viccelődtek, de volt, aki számonkérte a gyártót, hogy miért nincs egy piros gomb ilyen esetekre – írja a Futurism cikke nyomán az Index.

A személyzetnek közbe kellett avatkoznia, az egyik alkalmazott láthatóan a nyakánál fogva tartja a robotot, miközben másik kezével a telefonján keresgél – feltehetően a gépet vezérlő alkalmazást próbálja megtalálni. Végül három dolgozóra volt szükség, hogy megfékezzék az eszeveszetten hadonászó robotot, akiknek időnként le is kellett hajolniuk, hogy elkerüljék a szószos robotkarok csapásait.

A robot in China just smashed some dishes started dancing instead of working ? pic.twitter.com/cfkIjihnsx — Tansu Yegen (@TansuYegen) March 17, 2026

Az incidens egy Disney-rendezvény alatt történt, a Haidilao étteremlánc kaliforniai egységében a Zootropolis 2 promóciós eseményén szerepelt volna a táncoló robot. Az étteremlánc egy nemzetközi holdinghoz tartozik, amely jelentős összegeket fektet be automatizált konyhákba, robotséfekbe és ételkiszállító robotokba.