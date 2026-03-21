2026. március 21. szombat Benedek
Nyitókép: Unsplash

Megőrült egy éttermi robot, törte-zúzta a tányérokat

Infostart

A felszolgáló robot megvadult, verni kezdte az asztalt, majd amikor megpróbálták leállítani, győzelmi táncba kezdett.

Tányérok törtek, evőeszközök repültek, majd három alkalmazott küzdött egy táncoló robottal egy San Jose-i hot pot étteremben. A közösségi médiában lévő felvételen sokan viccelődtek, de volt, aki számonkérte a gyártót, hogy miért nincs egy piros gomb ilyen esetekre – írja a Futurism cikke nyomán az Index.

A személyzetnek közbe kellett avatkoznia, az egyik alkalmazott láthatóan a nyakánál fogva tartja a robotot, miközben másik kezével a telefonján keresgél – feltehetően a gépet vezérlő alkalmazást próbálja megtalálni. Végül három dolgozóra volt szükség, hogy megfékezzék az eszeveszetten hadonászó robotot, akiknek időnként le is kellett hajolniuk, hogy elkerüljék a szószos robotkarok csapásait.

Az incidens egy Disney-rendezvény alatt történt, a Haidilao étteremlánc kaliforniai egységében a Zootropolis 2 promóciós eseményén szerepelt volna a táncoló robot. Az étteremlánc egy nemzetközi holdinghoz tartozik, amely jelentős összegeket fektet be automatizált konyhákba, robotséfekbe és ételkiszállító robotokba.

Ürge-Vorsatz Diána: tudomásul kell venni, hogy a vízpartokon már nem építkezhetünk akárhová
A tengerszint emelkedése lehet az egyik legsúlyosabb, a klímaváltozással összefüggő kihívás a kulturális örökség védelmében a következő évtizedekben Dubrovnikban – figyelmeztet a város megbízásából készült, a világörökségi helyszínre vonatkozó felkészülési és kockázatkezelési terv, amelyet az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete készített. Az alelnököt, Ürge-Vorsatz Diánát az InfoRádió kérdezte.
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
 
Friss felvételek: meglépte Oroszország azt, amit évek óta követeltek tőle

Megkezdődött az orosz stratégiai bombázóflottát védeni hivatott hangárok építése a moszkvai régióban is – derült ki friss műholdfelvételekből.

Végre megnyitották a csapokat: újraindult a kulcsfontosságú gázszállítás

Az izraeli csapás után leállt szállítás most napi ötmillió köbméterrel indul újra, de ez még elmaradhat a korábbi szinttől.

Iran's ability to threaten Strait of Hormuz 'degraded,' US says after underground missile sites bombed

US Central Command says intelligence support and missile radar used to monitor ship movements have also been destroyed.

