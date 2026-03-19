Friedrich Merz: nem lehetünk tekintettel a magyar választásokra, az ukrajnai hadikölcsönt ki kell fizetni

Friedrich Merz német kancellár a szövetségi parlament alsóházában (Bundestag) elmondott szerdai beszédében kijelentette, hogy az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hadikölcsönt sürgősen ki kell fizetni, és a kifizetésnél nem szabad figyelembe venni egy ország – utalva Magyarországra – belpolitikai szempontjait.

Mint mondta: nem szabad tekintettel lennünk az Európai Unió egyetlen olyan országára, amely most belpolitikai okokból és az ottani választási kampány miatt jelenleg ezt a blokádot építi.

A Barátság kőolajvezeték körüli viták miatt Magyarország jelenleg blokkolja az áprilistól államcsőddel szembenéző Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelt, amelyről a tagállamok vezetői még a decemberi EU-csúcson állapodtak meg, és amelyből Magyarország mellett Szlovákia és a Cseh Köztársaság is kimarad.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn már arra hívta fel a figyelmet, hogy a német külügyminiszter Brüsszelben nyíltan megfenyegette Magyarországot az ukrajnai kőolajblokáddal kapcsolatos kormányzati álláspont miatt. A tárcavezető kijelentette, hogy a magyar kormány a fenyegetések ellenére sem változtat álláspontján, és továbbra sem támogatja az Ukrajnát segítő döntéseket.

A német kancellár az MTI tájékoztatása szerint kijelentését anélkül tette, hogy közvetlenül megemlítette volna Magyarországot, majd a kereszténydemokrata politikus kitért az Európai Unió szerepének megerősítésére is.

„Nekünk, európaiaknak, egységesen és céltudatosan kezünkbe kell vennünk a biztonságunkat és a szabadságunk védelmét” – jelentette ki Friedrich Merz a közelgő EU-csúcs előtt. „És nem utolsósorban egységesen és céltudatosan kell helyreállítanunk gazdaságunk versenyképességét is” – jegyezte meg.

Jelezte:

az EU lakossága körülbelül 100 millióval több, mint az Egyesült Államoké. „A nagyobb önbecsülés érdekében jobban tudatában kell lennünk saját erőnknek”

– hívta fel a figyelmet. „Nem akarjuk tovább alulértékelni magunkat” – tette hozzá.

A kancellár úgy fogalmazott, hogy „az egyetlen és legfontosabb garancia, amellyel a jövőnk érdekében rendelkezünk”, az az egyesült Európa. „Ez soha nem volt még ennyire érezhető, mint az elmúlt napokban és hetekben” – mondta Friedrich Merz utalva az iráni háború miatt Németországban kialakult inflációs nyomásra.