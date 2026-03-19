2026. március 19. csütörtök Bánk, József
Újévi köszöntõjének televíziós felvétele közben készült kép Friedrich Merz német kancellárról a berlini kancellári hivatalban 2025. december 30-án.
Nyitókép: MTI/AP/DPA pool/Kay Nietfeld

Friedrich Merz: nem lehetünk tekintettel a magyar választásokra, az ukrajnai hadikölcsönt ki kell fizetni

Infostart

Friedrich Merz német kancellár a szövetségi parlament alsóházában (Bundestag) szerdán kijelentette, hogy az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hadikölcsönt sürgősen ki kell fizetni, a kifizetésnél nem szabad tekintettel lenni az egyetlen blokkoló országra, megnevezése nélkül utalva Magyarországra.

Friedrich Merz német kancellár a szövetségi parlament alsóházában (Bundestag) elmondott szerdai beszédében kijelentette, hogy az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hadikölcsönt sürgősen ki kell fizetni, és a kifizetésnél nem szabad figyelembe venni egy ország – utalva Magyarországra – belpolitikai szempontjait.

Mint mondta: nem szabad tekintettel lennünk az Európai Unió egyetlen olyan országára, amely most belpolitikai okokból és az ottani választási kampány miatt jelenleg ezt a blokádot építi.

A Barátság kőolajvezeték körüli viták miatt Magyarország jelenleg blokkolja az áprilistól államcsőddel szembenéző Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelt, amelyről a tagállamok vezetői még a decemberi EU-csúcson állapodtak meg, és amelyből Magyarország mellett Szlovákia és a Cseh Köztársaság is kimarad.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn már arra hívta fel a figyelmet, hogy a német külügyminiszter Brüsszelben nyíltan megfenyegette Magyarországot az ukrajnai kőolajblokáddal kapcsolatos kormányzati álláspont miatt. A tárcavezető kijelentette, hogy a magyar kormány a fenyegetések ellenére sem változtat álláspontján, és továbbra sem támogatja az Ukrajnát segítő döntéseket.

A német kancellár az MTI tájékoztatása szerint kijelentését anélkül tette, hogy közvetlenül megemlítette volna Magyarországot, majd a kereszténydemokrata politikus kitért az Európai Unió szerepének megerősítésére is.

„Nekünk, európaiaknak, egységesen és céltudatosan kezünkbe kell vennünk a biztonságunkat és a szabadságunk védelmét” – jelentette ki Friedrich Merz a közelgő EU-csúcs előtt. „És nem utolsósorban egységesen és céltudatosan kell helyreállítanunk gazdaságunk versenyképességét is” – jegyezte meg.

Jelezte:

az EU lakossága körülbelül 100 millióval több, mint az Egyesült Államoké. „A nagyobb önbecsülés érdekében jobban tudatában kell lennünk saját erőnknek”

– hívta fel a figyelmet. „Nem akarjuk tovább alulértékelni magunkat” – tette hozzá.

A kancellár úgy fogalmazott, hogy „az egyetlen és legfontosabb garancia, amellyel a jövőnk érdekében rendelkezünk”, az az egyesült Európa. „Ez soha nem volt még ennyire érezhető, mint az elmúlt napokban és hetekben” – mondta Friedrich Merz utalva az iráni háború miatt Németországban kialakult inflációs nyomásra.

Kezdőlap    Külföld    Friedrich Merz: nem lehetünk tekintettel a magyar választásokra, az ukrajnai hadikölcsönt ki kell fizetni

Ez tartja a lelket az olajpiacban – szakértői forgatókönyvek a Hormuzi-szoros jövője ügyében

Ez tartja a lelket az olajpiacban – szakértői forgatókönyvek a Hormuzi-szoros jövője ügyében

A Hormuzi-szoros lezárása a globális olajtermelés mintegy 15 százalékát és a cseppfolyósított földgáztermelés ötödét érinti; Deák András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem NKE Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa szerint a gázpiac képes alkalmazkodni a helyzethez, az olajpiac azonban nem. Úgy látja, ha az ígért 4-5 hétnél tovább húzódik az iráni konfliktus, akkor akár el is szabadulhat a pánik, és soha nem látott magasságokba emelkedhet a kőolaj ára.
 

Ultimátum – Kezd elfogyi a környék türelme Iránnal szemben

Szerb katonák védik a Magyarországra tartó orosz gázvezetéket

A Mol és a Shell korlátozta a tankolható üzemanyag mennyiségét Szlovéniában

Donald Trump nem tudott az izraeli támadásról

Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet Magyarország az új világrend nyertese? Nacsa Lőrinc, Inforádió, Aréna
 
Kimondta a NATO egyik legerősebb országa: nincs itt semmiféle mesterterv, Amerika hatalmasat hibázott

Kimondta a NATO egyik legerősebb országa: nincs itt semmiféle mesterterv, Amerika hatalmasat hibázott

Nyíltan kritizálta Chris Bryant brit kereskedelmi miniszter az Egyesült Államokat azért, mert nem készültek fel az iráni háború által okozott energiaválság kezelésére.

Újabb ország lép: adócsökkentéssel és árspekuláns-szankciókkal fékeznék az elszálló üzemanyagárakat

Újabb ország lép: adócsökkentéssel és árspekuláns-szankciókkal fékeznék az elszálló üzemanyagárakat

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök többek között literenként 25 eurócentes jövedékiadó-csökkentést jelentett be.

Gas prices in UK and Europe soar after strikes on energy facilities in Qatar and Iran

Gas prices in UK and Europe soar after strikes on energy facilities in Qatar and Iran

There have been attacks on Qatar's Ras Laffan energy complex following an attack on Iran's South Pars gas field.

2026. március 19. 09:36
Ultimátum – Kezd elfogyi a környék türelme Iránnal szemben
2026. március 19. 09:12
Donald Trump nem tudott az izraeli támadásról
