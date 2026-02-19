Élő videóban fenyegette az ügyészeket a megzavarodott nő

A Fővárosi Nyomozó Ügyészség a nőt 2025 augusztusában internetes agresszió miatt hallgatta ki gyanúsítottként, és tőle telefont, valamint számítógépet foglalt le. A kihallgatása során nem volt együttműködő, a jegyzőkönyvet csak vonakodva írta alá és becsmérelte a jelen lévő ügyészeket.

A nő a kihallgatás után, még aznap este visszatért az ügyészség épületéhez és kiabálva követelte az őrtől a lefoglalt eszközeinek visszaadását. Kijelentette, hogy az ajtót összetörve úgyis bejut, majd robogóját beindítva kétszer nekiment az ajtót és járdaszakaszt határoló szegélykőnek, be akart törni az épületbe.

Ezt követően

a nő a közösségi médiában másfél órás élő adást közvetített, amelyben az ügyében eljáró ügyészeket szidalmazta és fenyegette.

A Fővárosi Nyomozó Ügyészség hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt emelt vádat a büntetett előéletű, jelenleg is több büntetőeljárás hatálya alatt álló elkövetővel szemben. A nőt letartóztatták.