Vér és bicikli: szokatlan napot tartott a rendőrség

A jó időnek köszönhetően ismét megjelentek a kerékpárosok a közutakon, ezért ezzel a rendezvénnyel is felhívták az autósok és biciklisek figyelmét a KRESZ szabályok és a balesetmegelőzési ajánlások betartására – mondta az InfoRádióban Soós Zoltán, a Budapesti Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Főosztályának kiemelt főelőadója.

„Kérjük a kerékpárral közlekedőket, hogy kerékpárjaikat vizsgáltassák át szakemberrel a téli kényszerpihenő után a műszaki meghibásodásból eredő balesetek, illetve kellemetlenségek elkerülése érdekében, hogy ne csak útra keljünk, hanem biztonságban meg is érkezzünk” – fogalmazott. Hozzátette. büszkeségre ad okot, hogy a Magyar Autóklub, a Magyar Vöröskereszt, valamint az Országos Vérellátó Szolgálat első megkeresésünkre beálltak mögénk, és támogatták szakmai tevékenységükkel rendezvényünket, és szintén büszkeségre ad okot, hogy

több olyan fiatalt is üdvözölhettünk véradásunkon, akik most először életükben váltak véradóvá,

de természetesen a már rutinos véradóknak is köszönjük, hogy vérükkel segítették embertársaikat” – mondta.

A kerékpárok műszaki átvizsgálása mellett a résztvevők kipróbálhatták a biztonsági övszimulátort, a rendőrségi szolgálati gépjárműveket, valamint balesetmegelőzési játékban vehettek részt, mondta Soós Zoltán rendőrőrnagy.

Az első és legfontosabb jó tanács, hogy

aki úgy vesz részt a közúti közlekedésben, hogy fej- vagy fülhallgatón hangos zenét hallgat, az súlyos veszélynek teszi ki magát,

és aki gyermeket szállít kerékpárján, mindenféleképpen gondoljon arra, hogy egyszerre több életért is felelős, és figyeljen oda arra, hogy kerékpározás közben a gyermek ujjai vagy lába nehogy beszoruljon a mozgó alkatrészek közé. De mondhatnám azt is, hogy kanyarodáskor ne csak az irányjelzést hajtsuk végre, hanem gyors hátrapillantással győződjünk meg arról is, hogy járművünket más jármű nem előzi, illetve járművünk mellett nincs másik jármű, például autó vagy motorkerékpár, és természetesen ne felejtkezzünk el a láthatóságról sem, éjszaka és rossz látási viszonyok között kapcsoljuk fel kerékpárjogunk lámpáját – sorolta a tipikus hibákat Soós Zoltán rendőrőrnagy.

- Vagy vegyünk fel láthatósági mellényt, tette hozzá a BRFK Közlekedésrendészeti Főosztályának kiemelt főelőadója.