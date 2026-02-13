ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 13. péntek
Marco Rubio amerikai külügyminiszter (b) és Donald Trump amerikai elnök az Antifa szélsõbaloldali hálózat által elkövetett visszaélésekrõl tartott nyilvános kerekasztal-beszélgetésen a washingtoni Fehér Házban 2025. október 8-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Politico pool/Francis Chung

„A korábbi világ már nem létezik” – a tavalyi drámai nyilatkozatok árnyékában szólalt meg Marco Rubio

Infostart

Akár történelminek is nevezhető a pénteken kezdődő müncheni biztonsági konferencia. Nemcsak azért, mert immár a 62. a sorban, hanem mert minden korábbi rekordot megdöntött a „bejelentkezett” országok száma. Előzetesen többen „megnyugtatónak” nevezték, hogy az Egyesült Államokat ezúttal nem J.D. Vance alelnök, hanem Marco Rubio külügyminiszter képviseli.

A rendkívüli hagyományokkal rendelkező biztonságpolitikai konferencia hosszú idő óta egyfajta pulzusmérője volt a transzatlanti kapcsolatoknak. A mostani – különösen az egy évvel az amerikai elnök, Donald Trump második hivatalba lépése, illetve az alelnök, J.D. Vance tavalyi müncheni beszéde után – emiatt is nagy érdeklődésre tart számot.

Vance ugyanis valósággal hadat üzent Európának, hiányolta a demokratikus értékeket és elmarasztalta az európai országok menekültpolitikáját.

Közvetve utalt a Németországban az AfD radikális jobboldali párttal kapcsolatos vitára is, és óva intett a „tűzfalaktól”. Az alelnök beszédét elemzők úgy értékelték, hogy az fordulópontot jelentett a transzatlanti kapcsolatokban.

Nem véletlen, hogy ilyen előzmények után most azon van a fókusz, vajon az idei konferencián az Egyesült Államokat képviselő, Vance-hez mérten jóval mérsékeltebbnek tartott Marco Rubio az elnök nevében mit üzen.

A külügyminiszter – aki a konferencián szombat délelőtt szólal fel – közvetlenül indulása előtt igyekezett megnyugtatni a kedélyeket .Nyilatkozatában a transzatlanti kapcsolatok fontosságát hangsúlyozta.

„Az Egyesült Államok mélyen kötődik Európához. Jövőnk mindig is összefonódott, és továbbra is össze fog fonódni”

– idézték a külügyminisztert.

„Ezért kell arról beszélni, milyen lesz ez a jövő. A geopolitika új korszakában élünk, a korábbi világ már nem létezik” – jelentette ki.

Az amerikai küldöttséget a külügyminiszter vezeti, annak több kongresszusi képviselő is tagja. Rubio egyébként Münchenből előbb Szlovákiába, majd Magyarországra utazik.

A legfrissebb hírek szerint a rendezők továbbra is számítanak Volodimir Zelenszkij ukrán elnök részvételére, különös tekintettel arra, hogy az ukrajnai orosz háború az egyik legfőbb napirendi téma. Hivatalosan is megerősítették, hogy a több mint 60 állam- és kormányfő, továbbá külügy- és védelmi miniszterek részvételére számítanak. A hírek szerint nem jön el Emmanel Macron francia államfő, de jelen lesz Keir Starmer brit miniszterelnök.

A biztonsági intézkedések rendkívüliek, több mint 5000 rendőr áll készenlétben.

Friedrich Merz német kancellár megnyitó beszédét délre irányozták elő.

