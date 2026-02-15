ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 15. vasárnap Georgina, Kolos
Marco Rubio amerikai külügyminiszter beszédet mond a 62. nemzetközi biztonságpolitikai konferencián Münchenben 2026. február 14-én. Az idei fórumot február 13-15. között rendezik a bajor fõvárosban.
Nyitókép: Ronald Wittek

Nem lesz vereség – Marco Rubio elmondta, hogy mi az oroszok fő problémája

Infostart / MTI

Az ukrajnai háború lezárásáról szóló tárgyalások Donyeck megye azon ötödének birtoklása körüli kérdésre szűkültek, amely jelenleg nincs orosz felügyelet alatt - jelentette ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter.

Marco Rubio Münchenben a biztonságpolitikai konferencia helyszínén a Bloomberg hírügynökségnek adott interjúban kifejtette, hogy a terület feladása Ukrajna számára "nyilvánvaló okokból" kemény engedmény lenne mind taktikai, mind politikai nézőpontból.

"Folytatni fogjuk azon módozatok feltárását, amelyek láthatóvá teszik, van-e olyan megoldás erre a kivételes problémára, ami elfogadható Ukrajna számára, és

amit Oroszország is elfogad"

- fogalmazott a külügyminiszter.

Marco Rubio megismételte, hogy bár a kudarc sem kizárt, az Egyesült Államok minden megtesz majd annak érdekében, hogy feltárják, tető alá hozható-e megállapodás a háborúban álló két fél között.

Megállapította, hogy az ukrajnai háború nem zárul majd hagyományos értelemben vett vereséggel, ismét rámutatva arra, hogy Oroszország hetente 7-8 ezer katonát veszít, míg Ukrajnában hatalmas az infrastruktúrában esett kár, aminek újjáépítése évekbe telik és dollármilliárdokba kerül majd.

Marco Rubio azt is kifejtette, hogy az Egyesült Államok Európa túlélésében érdekelt a sok téren szoros összekapcsoltság okán, valamint a transzatlanti szövetség kritikus fontossága miatt is.

Hozzátette, hogy a Müncheni Biztonsági Konferencián elmondott beszédének üzenete hasonló volt ahhoz, amit J. D. Vance alelnök egy évvel korábban ugyanott mondott. Mégpedig az, hogy amikor az Egyesült Államok kritikusan nyilvánul meg Európa részéről elmulasztott vagy éppen meghozott döntések miatt, akkor azt azért teszi, mert törődik Európával.

