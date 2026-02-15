ARÉNA - PODCASTOK
Háború Oroszország és Ukrajna között.
Nyitókép: Getty Images

Elkapták a menekülő ukrán exminisztert

Infostart / MTI

„A nyomozás elsődleges intézkedései folyamatban vannak, amelyeket a törvényi előírásoknak megfelelően hajtanak végre.”

Őrizetbe vették a korrupcióval vádolt Herman Haluscsenko volt energetikai, illetve igazságügyi minisztert az ország elhagyásának kísérlete során – közölte vasárnap az Ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) a Telegramon.

„A NABU nyomozói ma őrizetbe vették a volt energiaügyi minisztert az államhatár átlépése közben a Midász-ügy keretében” – közölte a NABU nyilatkozatában. „A nyomozás elsődleges intézkedései folyamatban vannak, amelyeket a törvényi előírásoknak megfelelően hajtanak végre” – fűzte hozzá a hatóság.

A kiutazási tilalom alatt álló Haluscsenkót, akinek az ukrajnai energetikai szektort érintő nagyszabású korrupciós botrány kellett távoznia tisztségéből, Vitalij Hlahola újságíró szerint február 15-ére virradóra szállították le egy Varsóba tartó éjszakai vonatról.

Olekszij Honcsarenko ellenzéki képviselő a Telegramon arról írt, hogy az eddig tanúként kezelt Haluscsenko ellen már vádat is emeltek.

Haluscsenko 2021-től 2025-ig vezette az energetikai tárcát, majd néhány hónapig az igazságügyi minisztériumot.

Idén november 10-én az ukrán korrupcióellenes hatóságok bejelentették, hogy nagyszabású műveletet indítanak Midasz néven egy nagy korrupciós ügy feltárására az energetikai szektorban. A piramis élén Timur Mindics üzletember, Volodimir Zelenszkij ukrán államfő barátja állt. Nála, valamint a később lemondásra kényszerített – akkor már – igazságügyi miniszternél, Herman Haluscsenkónál, továbbá az Enerhoatom vállalatnál is házkutatásokat tartottak.

A nyomozás szerint a bűnszervezet tagjai legalább százmillió dollárt mostak tisztára. Később közzétették a Mindics lakásában rögzített beszélgetések részleteit, amelyekben korrupciós ügyletekről volt szó. Összesen ezerórányi hangfelvétel áll rendelkezésre.

ukrajna

menekülés

herman haluscsenko

