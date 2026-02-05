Búvárkodás közben kincseket találnak az olasz pénzügyőrök, de titkolják

A felfedezés ugyan még tavaly nyáron történt, de fosztogatók miatti elővigyázatosságból mindeddig szigorú titokban tartották – közölte kedden az olasz hatóság.

A La Repubblica című olasz napilap szakértőkre hivatkozva arról adott hírt, hogy a hajó a Kr. u. 4. századból származik, feltehetően Észak-Afrikából szállított amforákban garumot (egy erjesztett halakból készült mártás), ami a Római Birodalom gasztronómiájának kedvelt és drága fogása volt.

A hatóság tájékoztatása szerint a pénzügyőrség egységei tavaly júniusban tengeri járőrtevékenységet végeztek a dél-olaszországi Gallipoli városának partjai előtt Apulia régióban, amikor véletlenül rendellenességet fedeztek fel a tengerfenéken. Ennek felderítésére búvárok merültek le, akik rábukkantak az antik hajóroncsra. A felfedezést követően a térséget fokozott megfigyelés alá helyezték.

Az elkövetkezendő hónapokban régészek fogják tüzetesen megvizsgálni, illetve dokumentálni a roncsot, amitől a kései császárkor kereskedelmi útvonalairól, hajóépítéséről és teherforgalmáról remélnek új ismeretekhez jutni. Mindemellett az amforákat is ki akarják emelni. A munkálatok mindemellett azt is hivatottak szolgálni, hogy a roncsot hosszú távon megóvják a tudományos kutatás számára.