A Gallipoli nevű város kikötője Dél-Itáliában.
Nyitókép: Pixabay

Búvárkodás közben kincseket találnak az olasz pénzügyőrök, de titkolják

Infostart / MTI

Az olasz pénzügyőrség egy rutinellenőrzés során rendkívüli dologra bukkant a dél-olasz partoknál, a tengerfenéken egy antik római teherhajó roncsát találták meg több amforával a fedélzetén.

A felfedezés ugyan még tavaly nyáron történt, de fosztogatók miatti elővigyázatosságból mindeddig szigorú titokban tartották – közölte kedden az olasz hatóság.

A La Repubblica című olasz napilap szakértőkre hivatkozva arról adott hírt, hogy a hajó a Kr. u. 4. századból származik, feltehetően Észak-Afrikából szállított amforákban garumot (egy erjesztett halakból készült mártás), ami a Római Birodalom gasztronómiájának kedvelt és drága fogása volt.

A hatóság tájékoztatása szerint a pénzügyőrség egységei tavaly júniusban tengeri járőrtevékenységet végeztek a dél-olaszországi Gallipoli városának partjai előtt Apulia régióban, amikor véletlenül rendellenességet fedeztek fel a tengerfenéken. Ennek felderítésére búvárok merültek le, akik rábukkantak az antik hajóroncsra. A felfedezést követően a térséget fokozott megfigyelés alá helyezték.

Az elkövetkezendő hónapokban régészek fogják tüzetesen megvizsgálni, illetve dokumentálni a roncsot, amitől a kései császárkor kereskedelmi útvonalairól, hajóépítéséről és teherforgalmáról remélnek új ismeretekhez jutni. Mindemellett az amforákat is ki akarják emelni. A munkálatok mindemellett azt is hivatottak szolgálni, hogy a roncsot hosszú távon megóvják a tudományos kutatás számára.

Külföld    Búvárkodás közben kincseket találnak az olasz pénzügyőrök, de titkolják

olaszország

hajóroncs

római birodalom

Jelentős gondokkal küzd a magyar vendéglátóipar. Ma 15-20 ezerrel kevesebb alkalmazott és 9-10 ezerrel kevesebb üzlet hozza ugyanazt a forgalmat, mint a pandémia előtt, amit akár hatékonyságnövelésnek is tekinthetünk, de az ágazat segítségre szorul, az emberek pedig alig mernek étteremben költeni – hangsúlyozta az InfoRádió Aréna című műsorában Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke.
Egy közel 60 méter átmérőjű aszteroida körülbelül 4 százalékos valószínűséggel csapódhat be a Holdba 2032-ben – és ha ez megtörténik, a Földről is látható lesz - számolt be a Scientific American.

Oroszország felkészült a nukleáris fegyverek korlátozását szabályozó egyezmény lejáratára, a világ újra különösen veszélyes lehet.

