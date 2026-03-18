Elítélték a szegedi kukásautó-sofőrt, aki munkatársa halálát okozta

A bíróság a férfit halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségében mondta ki bűnösnek, és 1 év 8 hónap, három évre felfüggesztett fogházbüntetésre ítélte. A vádlottat három évre eltiltották közúti gépjármű vezetésétől.

A férfi 2024. szeptember 24-én napközben Szegeden egy kukásautót vezetett, amelynek hátsó fellépőjén két kollégáját szállította. A járművel egy szűk kereszteződésben balra akart kanyarodni, de a manővert nehezítette, hogy részben az útpadkán, részben az úttesten várakozott egy kisteherautó is. Ezért a vádlott a balra kanyarodást két részletben kísérelte meg, befordulás után 10 kilométer per óra körüli sebességgel visszatolatott, de a művelet közben a két rakodó szabálytalanul továbbra is a tehergépkocsi hátsó fellépőin állt.

Tolatás közben a vádlott a kukásautó bal hátsó részével nekiütközött az út mellett álló egyik villanyoszlopnak.

Az ütközés következtében a bal oldali fellépőn álló rakodó a teherautó hátsó része és a villanyoszlop betonlábazata közé szorult. A baleset következtében a sértett a helyszínen meghalt.

A vádlott – aki a baleset után hosszabb ideig pszichiátriai kezelésre szorult – az előkészítő ülésen elismerte bűnösségét és lemondott a tárgyalás jogáról.

Az ítéletet az ügyész tudomásul vette, a vádlott és védője három nap gondolkodási időt tartott fent az esetleges fellebbezés bejelentésére.

A nyitókép illusztráció.