ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.14
usd:
340.76
bux:
122255.73
2026. március 18. szerda Ede, Sándor
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Nyitókép: Fotó: az ügyészség felvétele

Elítélték a szegedi kukásautó-sofőrt, aki munkatársa halálát okozta

Infostart / MTI

Felfüggesztett fogházbüntetéssel sújtott a Szegedi Járásbíróság szerdán egy férfit, aki 2024 őszén egy kukásautót vezetve, tolatás közben, kollégája halálát okozta.

A bíróság a férfit halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségében mondta ki bűnösnek, és 1 év 8 hónap, három évre felfüggesztett fogházbüntetésre ítélte. A vádlottat három évre eltiltották közúti gépjármű vezetésétől.

A férfi 2024. szeptember 24-én napközben Szegeden egy kukásautót vezetett, amelynek hátsó fellépőjén két kollégáját szállította. A járművel egy szűk kereszteződésben balra akart kanyarodni, de a manővert nehezítette, hogy részben az útpadkán, részben az úttesten várakozott egy kisteherautó is. Ezért a vádlott a balra kanyarodást két részletben kísérelte meg, befordulás után 10 kilométer per óra körüli sebességgel visszatolatott, de a művelet közben a két rakodó szabálytalanul továbbra is a tehergépkocsi hátsó fellépőin állt.

Tolatás közben a vádlott a kukásautó bal hátsó részével nekiütközött az út mellett álló egyik villanyoszlopnak.

Az ütközés következtében a bal oldali fellépőn álló rakodó a teherautó hátsó része és a villanyoszlop betonlábazata közé szorult. A baleset következtében a sértett a helyszínen meghalt.

A vádlott – aki a baleset után hosszabb ideig pszichiátriai kezelésre szorult – az előkészítő ülésen elismerte bűnösségét és lemondott a tárgyalás jogáról.

Az ítéletet az ügyész tudomásul vette, a vádlott és védője három nap gondolkodási időt tartott fent az esetleges fellebbezés bejelentésére.

A nyitókép illusztráció.

Kezdőlap    Belföld    Elítélték a szegedi kukásautó-sofőrt, aki munkatársa halálát okozta

szeged

ítélet

kukásautó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
európa-liga, nyolcaddöntő, visszavágó

Négygólos vereséggel búcsúzott a Ferencváros az európai porondtól
A Ferencváros nem tudta megtartani előnyét, 4–0-s vereséget szenvedett Bragában, s 4–2-es összesítéssel búcsúzott portugál ellenfelével szemben az Európa-ligától. Ezen a mérkőzésen nem volt esély a sikerre, a Ferencváros a teljes idényt tekintve azonban elismerésre méltó, emlékezetes kupamenetelést produkált.
 

Szoboszlai Dominik a Liverpool mostani BL-rekordere, nagy szükség lesz rá ma este a Galatasaray elleni visszavágón is

Csizmazia Gábor: a Hormuzi-szoros ügyében Amerika nem engedhet, mert akkor a Nyugat gyengének tűnik

Donald Trump amerikai elnök felszólította szövetségeseit, hogy katonai erővel segítsék a Hormuzi-szoros blokádjának feloldását. Az InfoRádió mindennek a világpolitikára gyakorolt hatásairól kérdezte Csizmazia Gábort, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársát.
 

Elképesztő szerencséjének köszönheti az új iráni vezető, hogy túlélte a rakétacsapást

Irán: „monarchista összeesküvés” sejtjeit számolták fel, kivégeztek egy svédet is

Izrael: az iráni hírszerzési miniszter is halott

Ali Laridzsáni halála Iránban fontosabb lehet, mint Ali Hamenei ajatollah megölése

Találat érte Irán egyetlen működő atomerőművét

Tűz alá került Dubaj, egy ausztrál légibázis is veszélybe került – videók

Német kancellár: nem szállunk be a háborúba, de utána segítünk a Hormuzi-szorosban

VIDEÓ
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet Magyarország az új világrend nyertese? Nacsa Lőrinc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.19. csütörtök, 18:00
Borvendég Zsuzsanna
a Mi Hazánk EP-képviselője, a párt képviselő-jelöltje
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Döntött a szomszéd ország: drágább lesz a benzin a külföldieknek

A szlovák kormány szerdán jóváhagyott egy határozatot, amely lehetővé teszi a benzinkutak számára, hogy magasabb gázolajárat számítsanak fel a külföldi rendszámú autósoknak. Az intézkedés célja az úgynevezett "üzemanyag-turizmus" visszaszorítása, amelyet az iráni háború nyomán megugró globális energiaárak váltottak ki.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megállt a forint erősödése: estére ismét gyengült a főbb devizákkal szemben

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran says it will retaliate after reports say Israel attacked major gas field

Iranian media says no-one was injured in the attack on the world's largest natural gas field.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 18. 16:20
Új magyar–román határátkelő létesül
2026. március 18. 16:10
Szegedi diszkó a legújabb áldozata a bezárási hullámnak
×
×