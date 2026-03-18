Orbán Viktor: a globális, liberális korszak után most a lokális, patrióta időszak következik

A csatorna honlapján megnézhető interjúban, melyet a Mandiner szemlézett, Orbán Viktor kifejti: szerinte a korábbi liberális világrend korszaka véget ért, és egy új rend van kialakulóban, amelynek még nincs jó neve, de leginkább a patrióta jelzővel lehetne leírni, a globális liberális korszakból a lokális patrióta időszakba haladunk.

A kormányfő Donald Trump közel-keleti lépéseiről szólva óvatos álláspontot képviselt. Azt hangsúlyozta, hogy korai lenne végleges következtetést levonni arról, a támadások a béke irányába mozdítják-e el a térséget, vagy éppen ellenkező hatást váltanak ki. Ugyanakkor arra is utalt, hogy az amerikaiak és a nyugati békepárti közösség számára komoly kockázatot jelenthet, ha a konfliktus tovább mélyül.

Hosszan beszéltek a migráció kérdéséről az interjúban. A miniszterelnök szerint Magyarország földrajzi helyzete miatt különösen érzékeny a délről érkező nyomásra, ezért az ország már egy évtizede kerítéssel és határvédelemmel reagált a bevándorlási hullámra. A miniszterelnök azt is felidézte, hogy

emiatt Magyarországot sok bírálat érte, miközben szerinte az idő végül az ő álláspontjukat igazolta.

Orbán Viktor szerint Magyarország az EU része marad, részben civilizációs, részben gazdasági kérdések miatt, hiszen az ország kulturálisan a nyugati keresztény világhoz tartozik, miközben az uniót egyben olyan piacnak is tekinti – és a közös értékek helyett egyre inkább ennek tekinti – amelyre a gazdaságának szüksége van.

A kormányfő szerint ami Ukrajnában zajlik, az nem Magyarország háborúja, ezért szerinte nem a konfliktus elnyújtására, hanem a lezárására kellene törekedni. Emlékeztetett, hogy Magyarország humanitárius segítséget nyújtott az Ukrajnából érkezőknek, ugyanakkor nem támogatja azt az irányt, amely pénzzel, fegyverrel és politikai döntésekkel tovább mélyítené a háborút.

Európának Ukrajna támogatása helyett egy olyan európai biztonsági rendszer kiépítésére kellene törekednie, amely hosszú távon garantálja a kontinens stabilitását

– mondta.

A beszélgetés végén belpolitikai és társadalompolitikai kérdések is előkerültek. Orbán Viktor kitért a családtámogatási intézkedésekre, a demográfiai fordulat fontosságára, valamint arra is, hogy szerinte a kereszténység nem csupán hitbéli kérdés, hanem olyan kulturális és erkölcsi rend is, amely segíthet megszervezni a társadalmat. Magyarországot továbbra is keresztény és konzervatív szigetnek tartja egy liberálisabb európai közegben.

Orbán Viktor egyik legfontosabb eredményének éppen azt tartja, hogy Magyarország megőrizte keresztény karakterét. Közben szerinte az európai patrióta mozgalom megerősítésén is dolgozik, hogy ne csupán nemzeti szinten, hanem Brüsszelben is változás történjen.