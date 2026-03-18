ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.57
usd:
339.46
bux:
123596.1
2026. március 18. szerda Ede, Sándor
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
cyclist on a pop-up-bikelane in sunset
Nyitókép: Canetti/Getty Images

Újra tekerhet Budapest – így tér vissza a közbringa

Infostart

Több mint ezer darab régi Bubi-biciklit matricáznak át és forgatnak be a napokban a Manfred kerékpármegosztó szolgáltatásba, de hamarosan elektromos közbringák is megjelennek mellettük.

A Manfred Mobilitás nagyjából 1400 kerékpárral indul, amelyek között sok felújított, újramatricázott korábbi Bubi is megjelenik, de elektromos bringák is lesznek a flottában. A rendszer ráadásul nem a nulláról építkezik: a meglévő Mobi-pontokra támaszkodik, így gyorsan használatba vehető – idézi a Telex értesülését a Magyar Kerékpárosklub.

Mint olvasható, az árazás havi bérletes rendszerre épül: a mechanikus bringák körülbelül 2500 forintért, az e-bike-okat is tartalmazó csomag pedig nagyjából 5000 forintért lesz elérhető, és már az éves bérlet bevezetését is tervezik.

A megjelenés időzítése nem véletlen. A BKK közbringája jelenleg nem működik, az új, Bubi 3.0 rendszer pedig csak 2026 nyarán érkezik. Ez a több hónapos szünet egyértelmű piaci rést nyitott, amit a Manfred most kihasznál – jegyzi meg a lap.

Hosszabb távon azonban nem feltétlenül versenytársként tekintenek a Bubira: inkább mellette képzelik el a működésüket. A szolgáltató szerint Budapesten akár 10–15 ezer közbringára is lenne igény, miközben a Bubi 3.0 induláskor ennek körülbelül a felével számol. A tervek között az is szerepel, hogy a szolgáltatást a külső kerületek felé bővítik, akár olyan területeken is, ahol a közbringarendszer eddig nem volt jelen.

Kezdőlap    Belföld    Újra tekerhet Budapest – így tér vissza a közbringa

budapest

kerékpár

megosztás

bubi

közbringarendszer

e-bicikli

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet Magyarország az új világrend nyertese? Nacsa Lőrinc, Inforádió, Aréna
Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.18. szerda, 18:00
Rónai Sándor
a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elpárolgott a forinterő

Szerdán reggel kismértékben erősödött a forint, miután az olajpiacon mérséklődött a nyomás és a tőzsdéken egy kis fellélegzés látszott, délelőtt azonban visszaadta az egész felértékelődést. Kora délután azonban már hirtelen esni kezdett a hazai deviza. A nap legfontosabb eseménye az amerikai Federal Reserve esti kamatdöntése lesz, ami nagymértékben befolyásolhatja a globális piaci hangulatot.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fájdalmas búcsú: végleg elkaszálja legendás csúcsmodelljét az Audi, elképesztő, mi veszi át a helyét

Az Audi utód nélkül kivezeti a piacról eddigi csúcsmodelljét, az A8-at, amelynek szerepét a hamarosan érkező Q9 veszi át.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel says it has killed Iran's intelligence minister in overnight strike

Israel's Defence Minister Israel Katz says Esmail Khatib has been "eliminated". Iran has not yet commented.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 18. 13:11
Navracsics Tibor: hasonlóan bizonytalan most a helyzet, mint a második világháború után
Bóka János: lopakodva terjesztik ki az EU-s hatásköröket, újrarendezésre lenne szükség
×
×