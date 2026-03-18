Újra tekerhet Budapest – így tér vissza a közbringa

A Manfred Mobilitás nagyjából 1400 kerékpárral indul, amelyek között sok felújított, újramatricázott korábbi Bubi is megjelenik, de elektromos bringák is lesznek a flottában. A rendszer ráadásul nem a nulláról építkezik: a meglévő Mobi-pontokra támaszkodik, így gyorsan használatba vehető – idézi a Telex értesülését a Magyar Kerékpárosklub.

Mint olvasható, az árazás havi bérletes rendszerre épül: a mechanikus bringák körülbelül 2500 forintért, az e-bike-okat is tartalmazó csomag pedig nagyjából 5000 forintért lesz elérhető, és már az éves bérlet bevezetését is tervezik.

A megjelenés időzítése nem véletlen. A BKK közbringája jelenleg nem működik, az új, Bubi 3.0 rendszer pedig csak 2026 nyarán érkezik. Ez a több hónapos szünet egyértelmű piaci rést nyitott, amit a Manfred most kihasznál – jegyzi meg a lap.

Hosszabb távon azonban nem feltétlenül versenytársként tekintenek a Bubira: inkább mellette képzelik el a működésüket. A szolgáltató szerint Budapesten akár 10–15 ezer közbringára is lenne igény, miközben a Bubi 3.0 induláskor ennek körülbelül a felével számol. A tervek között az is szerepel, hogy a szolgáltatást a külső kerületek felé bővítik, akár olyan területeken is, ahol a közbringarendszer eddig nem volt jelen.