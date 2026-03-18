ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.99
usd:
340.57
bux:
123020.95
2026. március 18. szerda Ede, Sándor
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Facebook logója a Like, Love és Share gombokkal.
Nyitókép: Unsplash

Mandiner: a Facebookon korlátozzák Orbán Viktor bejegyzéseit

Infostart

Állítólag arra buzdították az internetezőket, hogy tömegesen jelentsék a Metának a kormányfő bejegyzéseit.

A Mandiner arról ír, hogy Mario Nawfal, az X platform ismert bloggere szerint a választások előtt a Facebook korlátozza Orbán Viktor bejegyzéseit, és az eset hátterében a Tisza Párt egyik tagjának felhívása állhat, aki „egy egykori Meta-alkalmazottként arra buzdította a támogatókat, hogy tömegesen jelentsék Orbán bejegyzéseit.”

A posztban szereplő állítások szerint a Tisza Párt vezetője, Magyar Péter rendkívül magas elköteleződési mutatókat ért el, „messze meghaladva a globális átlagot”, miközben egy kisebb, nyelvi korlátokkal rendelkező országban tevékenykedik. Nawfall felhívta a figyelmet arra is, hogy Magyar Péter „egy professzionális profilt használ politikai oldal helyett”, ami a Meta hosszú évek óta érvényben lévő irányelvei szerint politikai tartalom esetén nem megengedett, így potenciálisan kikerülhette a platform szabályozásait.

Nawfall szerint, ha Magyarország legnépszerűbb közösségi platformja folytatja Orbán tartalmainak korlátozását, miközben az ellenzéki fiókok aktivitása mesterségesen felfújt, „komoly kérdések merülnek fel a szólásszabadság és a demokratikus folyamatok tisztasága kapcsán”, amit szerinte meg kell vizsgálni.

A portál azt is tudni véli, hogy a magyar miniszterelnök közösségi média-tevékenységét Oskar Braszczyński, a Meta közép- és kelet-európai kormányzati és társadalmi hatás partnere felügyelhette. Philip Pilkington, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója az X-en azt írta, hogy a lengyel Braszczyński aktívan érdeklődik a magyar ellenzéki politika iránt, nyíltan Ukrajna-párti és LMBTQ-aktivista,
továbbá kifejezte támogatását a „Szabad Fehéroroszország” mozgalom és más regionális ügyek iránt.

A lap megemlíti, hogy a Meta irányelvei szerint politikai tartalmakat nem szabad személyes profilokon keresztül kezelni; Braszczyński azonban – Magyar Péterhez hasonlóan – professzionális fiókot használ, így tudta potenciálisan kikerülni a platform korlátozásait.

Kezdőlap    Belföld    Mandiner: a Facebookon korlátozzák Orbán Viktor bejegyzéseit

jelentés

facebook

korlátozás

választás 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csizmazia Gábor: a Hormuzi-szoros ügyében Amerika nem engedhet, mert akkor a Nyugat gyengének tűnik

Csizmazia Gábor: a Hormuzi-szoros ügyében Amerika nem engedhet, mert akkor a Nyugat gyengének tűnik
Harmadik hetébe lépett az amerikai–izraeli támadássorozat Irán ellen, amelyre válaszul Teherán egyebek mellett lezárta a Hormuzi-szorost, ahol békeidőben a világ kőolajszállítmányainak egyötöde halad át. Donald Trump amerikai elnök felszólította szövetségeseit, hogy katonai erővel segítsék a szoros blokádjának feloldását. Az InfoRádió mindennek a világpolitikára gyakorolt hatásairól kérdezte Csizmazia Gábort, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársát.
 

Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újabb 2022-t kiáltanak a piacok Európában, most kiderül, hogy az lehet-e belőle

Újabb 2022-t kiáltanak a piacok Európában, most kiderül, hogy az lehet-e belőle

Lassan három hete az energiaválság lehetséges forgatókönyvei foglalkoztatják a befektetőket és a gazdasági döntéshozókat, a legtöbb találgatás pedig arról szól, hogy vajon megismétlődhet-e 2022 válsága, vagy ezúttal minden más lesz. Az biztos, hogy a piacokban, a jegybankokban és az emberekben is élénken él még a legutóbbi krízis keserű emléke, a gazdasági kontextus azonban nagyban különbözik az akkoritól. Az, hogy milyen úton indul el Európa gazdasága, akár az EKB csütörtöki kamatdöntésén is kiderülhet.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmas a káosz a légtérben, sorra törlik a járatokat a népszerű térségbe: keresztbe tehet a magyarok nyaralásának is

Hatalmas a káosz a légtérben, sorra törlik a járatokat a népszerű térségbe: keresztbe tehet a magyarok nyaralásának is

A brit légitársaság március közleménye szerint a Dubaj, Bahrein, Ammán és Tel-Aviv felé közlekedő járatait május 31-ig törölte.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel says it has killed Iran's intelligence minister in overnight strike

Israel says it has killed Iran's intelligence minister in overnight strike

Israel's Defence Minister Israel Katz says Esmail Khatib has been "eliminated". Iran has not yet commented.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 18. 14:34
Betelt a pohár a Kutyapártnál, semmisnek tekintik a Tiszának tett korábbi gesztust
2026. március 18. 14:22
Orbán Viktor: a globális, liberális korszak után most a lokális, patrióta időszak következik
×
×