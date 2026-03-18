Mandiner: a Facebookon korlátozzák Orbán Viktor bejegyzéseit

A Mandiner arról ír, hogy Mario Nawfal, az X platform ismert bloggere szerint a választások előtt a Facebook korlátozza Orbán Viktor bejegyzéseit, és az eset hátterében a Tisza Párt egyik tagjának felhívása állhat, aki „egy egykori Meta-alkalmazottként arra buzdította a támogatókat, hogy tömegesen jelentsék Orbán bejegyzéseit.”

A posztban szereplő állítások szerint a Tisza Párt vezetője, Magyar Péter rendkívül magas elköteleződési mutatókat ért el, „messze meghaladva a globális átlagot”, miközben egy kisebb, nyelvi korlátokkal rendelkező országban tevékenykedik. Nawfall felhívta a figyelmet arra is, hogy Magyar Péter „egy professzionális profilt használ politikai oldal helyett”, ami a Meta hosszú évek óta érvényben lévő irányelvei szerint politikai tartalom esetén nem megengedett, így potenciálisan kikerülhette a platform szabályozásait.

Nawfall szerint, ha Magyarország legnépszerűbb közösségi platformja folytatja Orbán tartalmainak korlátozását, miközben az ellenzéki fiókok aktivitása mesterségesen felfújt, „komoly kérdések merülnek fel a szólásszabadság és a demokratikus folyamatok tisztasága kapcsán”, amit szerinte meg kell vizsgálni.

A portál azt is tudni véli, hogy a magyar miniszterelnök közösségi média-tevékenységét Oskar Braszczyński, a Meta közép- és kelet-európai kormányzati és társadalmi hatás partnere felügyelhette. Philip Pilkington, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója az X-en azt írta, hogy a lengyel Braszczyński aktívan érdeklődik a magyar ellenzéki politika iránt, nyíltan Ukrajna-párti és LMBTQ-aktivista,

továbbá kifejezte támogatását a „Szabad Fehéroroszország” mozgalom és más regionális ügyek iránt.

A lap megemlíti, hogy a Meta irányelvei szerint politikai tartalmakat nem szabad személyes profilokon keresztül kezelni; Braszczyński azonban – Magyar Péterhez hasonlóan – professzionális fiókot használ, így tudta potenciálisan kikerülni a platform korlátozásait.