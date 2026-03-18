2026. március 18. szerda Ede, Sándor
Itt létesül határátkelő Kübekháza és Óbéba között.
Nyitókép: Google Maps

Új magyar–román határátkelő létesül

Infostart

Óbéba a romániai oldal, Kübekháza a magyar.

Új magyar–román közúti határátkelő létesül Kübekházánál – megjelent az erről szóló jogszabálytervezet. A romániai oldalon Óbéba (Beba Veche) nyílik fogadóállomás.

A téma azért került most napirendre, mert a megállapodás aláírása és véglegesítése szükséges ahhoz, hogy a közeljövőben megkezdődhessen az útszakaszok építése és üzembe helyezése.

Az Országgyűlés felhatalmazást ad a magyar–román közúti összeköttetés megvalósításáról szóló megállapodás kötelező hatályának elismerésére és jogi kihirdetésére.

A megállapodás tartalmazza a konkrét magyar és román útszakaszok államhatári csatlakoztatásának részleteit is.

Minden érintett útszakasz 2x1 sávos kialakítású lesz, az építés és üzemeltetés megfelel az EU-s jogszabályoknak és környezetvédelmi előírásoknak.

A megállapodás végrehajtását mindkét ország közlekedési minisztériuma által létrehozott kétoldalú szakértői munkacsoport koordinálja.

A megállapodás határozatlan időre szól, és tartalmazza a viták rendezésének diplomáciai mechanizmusát, valamint az esetleges módosítás és megszüntetés feltételeit is.

határ

román

kübekháza

óbéba

Csizmazia Gábor: a Hormuzi-szoros ügyében Amerika nem engedhet, mert akkor a Nyugat gyengének tűnik

Csizmazia Gábor: a Hormuzi-szoros ügyében Amerika nem engedhet, mert akkor a Nyugat gyengének tűnik

Donald Trump amerikai elnök felszólította szövetségeseit, hogy katonai erővel segítsék a Hormuzi-szoros blokádjának feloldását. Az InfoRádió mindennek a világpolitikára gyakorolt hatásairól kérdezte Csizmazia Gábort, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársát.
 

Izrael: az iráni hírszerzési miniszter is halott

Ali Laridzsáni halála Iránban fontosabb lehet, mint Ali Hamenei ajatollah megölése

Találat érte Irán egyetlen működő atomerőművét

Tűz alá került Dubaj, egy ausztrál légibázis is veszélybe került – videók

VIDEÓ
Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet Magyarország az új világrend nyertese? Nacsa Lőrinc, Inforádió, Aréna
Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Trópusi ciklon közeleg, 200 km/h-nál is erősebb szél jön, özönvíz zúdulhat a kontinensnyi országra

Trópusi ciklon közeleg, 200 km/h-nál is erősebb szél jön, özönvíz zúdulhat a kontinensnyi országra

Nagyon erős vihar alakult ki a Csendes-óceán nyugati részében, amely hamarosan elérheti a partokat – írja az Időkép.

Brutális árrobbanást hozhat Magyarországon a háború: az is megszívhatja. aki most építkezne

Brutális árrobbanást hozhat Magyarországon a háború: az is megszívhatja. aki most építkezne

Áprilistól akár 5-15 százalékkal is drágulhatnak az építőanyagok a növekvő kőolaj- és földgázárak miatt.

Iran confirms intelligence minister killed in Israeli strike

Iran confirms intelligence minister killed in Israeli strike

Iran's president confirms Esmail Khatib has been killed after Israel earlier said he has been "eliminated" in an overnight attack.

