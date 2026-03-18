Új magyar–román határátkelő létesül

Új magyar–román közúti határátkelő létesül Kübekházánál – megjelent az erről szóló jogszabálytervezet. A romániai oldalon Óbéba (Beba Veche) nyílik fogadóállomás.

A téma azért került most napirendre, mert a megállapodás aláírása és véglegesítése szükséges ahhoz, hogy a közeljövőben megkezdődhessen az útszakaszok építése és üzembe helyezése.

Az Országgyűlés felhatalmazást ad a magyar–román közúti összeköttetés megvalósításáról szóló megállapodás kötelező hatályának elismerésére és jogi kihirdetésére.

A megállapodás tartalmazza a konkrét magyar és román útszakaszok államhatári csatlakoztatásának részleteit is.

Minden érintett útszakasz 2x1 sávos kialakítású lesz, az építés és üzemeltetés megfelel az EU-s jogszabályoknak és környezetvédelmi előírásoknak.

A megállapodás végrehajtását mindkét ország közlekedési minisztériuma által létrehozott kétoldalú szakértői munkacsoport koordinálja.

A megállapodás határozatlan időre szól, és tartalmazza a viták rendezésének diplomáciai mechanizmusát, valamint az esetleges módosítás és megszüntetés feltételeit is.