ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.4
usd:
335.78
bux:
106989.61
2025. október 30. csütörtök Alfonz
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
2025. április 20-án a windsori kastélyban készített kép András hercegrõl, III. Károly brit uralkodó öccsérõl. András 2025. október 17-én bejelentette, hogy minden királyi titulusáról lemond, így a király egyetértésével a továbbiakban nem használja a királyi család tagjaként ráruházott címeket és kiváltságokat.
Nyitókép: MTI/AP/Kirsty Wigglesworth

Súlyos lépésekről döntött András herceg ellen III. Károly

Infostart / MTI

A brit uralkodó megvonja öccsétől, a súlyos szexuális botrányokba keveredett András hercegtől a hercegi címet. Andrásnak ki kell költöznie a királyi család ősi windsori rezidenciájának területén lévő jelenlegi lakhelyéről is.

A Buckingham-palota csütörtök esti tájékoztatása szerint III. Károly király kezdeményezte annak a hivatalos eljárásnak az elindítását, amelynek célja a hercegi cím és az ezzel járó titulusok és kiváltságok megvonása Andrástól.

A királyi család londoni hivatala közölte azt is, hogy a folyamat lezárulta után

András hivatalos neve Andrew Mountbatten Windsor lesz.

A brit monarchia történetében példátlan eljárás előzményeként András hercegről már évekkel ezelőtt kiderült, hogy közeli üzleti és baráti viszonyt ápolt Jeffrey Epstein néhai amerikai pénzemberrel, aki fiatalkorú lányok sérelmére elkövetett szexuális visszaélések miatt többször is megjárta a börtönt, és egyik áldozatát arra kényszerítette, hogy Andrással is létesítsen szexuális kapcsolatot.

Kezdőlap    Külföld    Súlyos lépésekről döntött András herceg ellen III. Károly

szexuális visszaélés

királyi család

andrás herceg

iii. károly

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ausztriában kitört a drónpánik – azonnal lépett a kormány

Ausztriában kitört a drónpánik – azonnal lépett a kormány

Az elmúlt hetek európai, többnyire feltételezett orosz drónincidensei nyomán Németországhoz hasonlóan új drónelhárítási stratégiát dolgozott ki az osztrák kormány. Az erre vonatkozó határozatot a hárompárti koalíció előzetesen már el is fogadta.
 

Demkó Attila: a drónok miatt arat a halál Ukrajnában – Pokrovszk eleste láncreakciót indíthat el

Kaiser Ferenc az amerikai atomfegyvertesztek újrakezdéséről: értelmezhetetlen

VIDEÓ
Közelebb került-e most Kína Amerikához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Autó, telefon, ház: Miben nem lesz akkumulátor a jövőben? Kaderják Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.31. péntek, 18:00
Hegedűs Katalin
egyetemi docens, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet oktatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Közel 10 százalékot ugrott hirtelen az Amazon árfolyama - Mi áll a háttérben?

Közel 10 százalékot ugrott hirtelen az Amazon árfolyama - Mi áll a háttérben?

Az Amazon Web Services bevétele 20 százalékkal nőtt a szeptemberrel zárult harmadik negyedévben, amit jól fogadtak a befektetők, közel 10 százalékot ugrottak a részvények zárás után.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Finomhangol az MNB: változik a jelzáloghitelek mögötti szabály, erről jobb ha tudsz!

Finomhangol az MNB: változik a jelzáloghitelek mögötti szabály, erről jobb ha tudsz!

A Magyar Nemzeti Bank jelentős módosításokat hajt végre a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató (JMM) szabályozásában.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Andrew stripped of 'prince' title and will move out of Royal Lodge

Andrew stripped of 'prince' title and will move out of Royal Lodge

He will now be known as Andrew Mountbatten Windsor - Buckingham Palace says "these censures are deemed necessary, notwithstanding the fact that he continues to deny the allegations against him".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 30. 21:25
Orosz kémeket ítélt el egy német bíróság
2025. október 30. 21:03
Milliárdos veszteséget könyvelhetett el a Volkswagen csoport, és még csak most jön a chipválság
×
×
×
×