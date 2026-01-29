ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.06
usd:
317.15
bux:
0
2026. január 29. csütörtök Adél
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Radar screen background. Vector sonar illustration. Military scan system.
Nyitókép: Ket4up/Getty Images

Már európai bölények védik az orosz hadsereget

Infostart / MTI

Leszállították az első Zubr (európai bölény) drónelhárító rendszereket az orosz hadseregnek - közölte szerdán a Rosztyeh orosz állami vállalat.

A gyártóvállalat tájékoztatása szerint a rendszer létfontosságú infrastrukturális létesítmények védelmére szolgál. Biztosítja a légi célpontok, többek között a kis méretű pilóta nélküli repülőgépek és kamikazedrónok észlelését a nap bármely szakában.

A szerdán kiadott orosz hadijelentés szerint a „különleges hadművelet” övezetében 1125 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan az utóbbi 24 órában, illetve 175 ukrán harci drónt lőtt le az orosz légvédelem. A megsemmisített célpontok között nagy hatótávolságú drónok gyártásának, tárolásának és indításának helyszíneit, valamint ukrán katonák és külföldi „zsoldosok” ideiglenes állomáshelyeit, illetve egy üzemanyagraktárat említettek.

Vlagyimir Szaldo, a túlnyomórészt orosz ellenőrzés alatt álló Herszon megye kormányzója közölte, hogy az ukrán erők a Dnyeper folyó túloldaláról drónokkal és egyéb harceszközökkel hajtanak végre távolsági támadásokat a polgári infrastruktúra ellen. „A tél nem állította meg a drónokat és az infrastruktúra elleni támadásokat. Éppen ellenkezőleg, a hangsúly továbbra is a pilóta nélküli légi járműveken és a távolsági támadásokon van” – mondta.

Szaldo szerint az ukrán erők kisebb csoportokban – egyelőre sikertelenül – próbálnak beszivárogni a Dnyeper bal partjára.

(A nyitókép illusztráció.)

Kezdőlap    Külföld    Már európai bölények védik az orosz hadsereget

oroszország

ukrajna

drónelhárítás

rosztyeh

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A Liverpool hatig jutott, a Real Madrid és PSG nincs a legjobb nyolcban

A Liverpool hatig jutott, a Real Madrid és PSG nincs a legjobb nyolcban

Tizennyolc mérkőzést játszottak egyszerre a Bajnokok Ligája ligaszakaszának utolsó fordulójában. A nyolcaddöntőbe jutott az Arsneal, a Bayern, a Liverpool, a Tottenham, a Barcelona, a Chelsea, a Sporting és a Manchester City. A Real Madrid kilencedikként, az Inter tizedikként, a PSG tizenegyedikként pótvizsgázik.
VIDEÓ
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: tárgyalás vagy összeomlás? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.29. csütörtök, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jön a friss GDP-adat, kikecmereg-e a stagnálásból a magyar gazdaság?

Jön a friss GDP-adat, kikecmereg-e a stagnálásból a magyar gazdaság?

Tavaly az utolsó negyedévben kiléphetett a magyar gazdaság a stagnálásból, és némi növekedést mutathatott - így gondolják a Portfolio által megkérdezett elemzők a holnap megjelenő GDP-adat előtt. A szakértők fokozatosan gyorsuló gazdaságra számítanak a következő időszakban, de a várakozások visszafogottságát jelzi, hogy a 2026-os éves átlagos gazdasági bővülésre vonatkozó előrejelzések ismét csökkentek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Súlyos, ami kiderült az utóbbi években gyártott autókról: óriási a biztonsági kockázat, rengeteg sofőr veszélyben

Súlyos, ami kiderült az utóbbi években gyártott autókról: óriási a biztonsági kockázat, rengeteg sofőr veszélyben

Az ADAC szerint így a modern autók kezelhetősége folyamatosan romlik, ami komoly biztonsági kockázatot jelent.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer says UK seeking 'more sophisticated relationship' with China in talks with Xi

Starmer says UK seeking 'more sophisticated relationship' with China in talks with Xi

Xi Jinping tells Sir Keir Starmer in Beijing that “twists and turns” in the UK-China relationship "did not serve the interests of our countries".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 29. 07:07
Ukrajna uniós csatlakozása: egy dátum máris „elesett”
2026. január 29. 05:48
Meleg levegő áradt a hó alól, óriási föld alatti világra bukkantak
×
×
×
×