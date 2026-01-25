Elemző: özönlik a drog Európába, a szintetikus tablettáknál hat év alatt 200 százalék fölötti a növekedés

Az európai országok által bevezetett szigorúbb ellenőrzések nem szorították vissza a drogok beáramlását, hanem Törökország felé terelték azt, amely így mára az Európába irányuló kábítószerkereskedelem legfontosabb kapu­jává vált. Közben Európában a kábítószer-használat történelmi csúcs közelébe ért – olvasható a Migrációkutató Intézet elemzésében. Az elmúlt évek folyamatairól nyilatkozott Gönczi Róbert, az intézet elemzője az InfoRádióban.

Kiemelte, a Törökországban 2025 végén megjelent nemzeti kábítószerjelentés szerint jelentősen megnőtt az ország területére érkező drog mennyisége. Nyugat-balkáni, kelet-európai országokban legálisan gyártanak bizonyos gyógyszereket, amelyek az Európai Unió területén tiltottak, ezért illegálisan bejuttatják be őket, a kontinens szívébe is.

Mint kiderült, a török kikötőkben és szárazföldi határokon a hatóságok már több drogot foglalnak le, mint az európai országokban összesen. A kokain túlnyomórészt Dél-Amerikából érkezik, főként konténerhajókon keresztül Isztambul és Mersin kikötőibe. A metamfetamin elsősorban Irán és Irak irányából jut be Törökországba.

Az utóbbiból 2018-ban 0,6 tonnát foglaltak le egy év alatt, de 2024-re ez a szám 33,8 tonnára nőtt, ez hatalmas arány – emelte ki Gönczi Róbert. Hozzátette, a kokain, a heroin és a szintetikus tabletták területén is „brutális” százalékos növekedés volt látható, utóbbiaknál 227 százalék volt ez az érték.

Kitért arra is, hogy az OECD jelentése szerint az Európai Unióban a fiatal felnőttek 15 százaléka használ rendszeresen kannabiszt, 2,5 százalékuk pedig kokaint. 90 millió ember van, aki életében már legalább egyszer használt illegális kábítószert. A franciák, a dánok és az írek esetében a teljes lakosság fele már egyszer élt életében illegális szerekkel.

Az unióban évente több mint 6 ezer ember hal meg kábítószer-túladagolás következtében.