Ilyen kocsikkal száguldoztak az idén itthon lekapcsolt drogdílerek

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, idén májusban egy 450 lóerős, körülbelül 20 millió forintot érő 2017-es Audi RS5-ös autót kobzott el a rendőrség egy kábítószer-kereskedőtől. Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) a csehországi és olaszországi mintát követve március óta alkalmazza azt a módszert, hogy a NAV-val és az Országos Bírósági Hivatallal együttműködve nem hagyja a lekapcsolt bűnelkövetőknél a járműveiket, hanem rendőrségi használatba vonja azokat.

Az Index cikkében annak járt utána, milyen autók fordulnak meg a kábítószer-kereskedőknél, illetve milyen márkájú járműveket foglaltak le idén a rendőrök a különböző intézkedések során. A portál érdeklődésére az ORFK közölte: március óta a drogkereskedelemmel kapcsolatos bűncselekmények feltárása során 220 gépjárművet foglaltak le.

Ezek a járműveket azonban még nem vehették rendvédelmi használatba, mert még a hatóságok őrizetében állnak, bűnjelkezelésben vannak.

A lefoglalt, elkobzott személyautók szolgálatba állítását nem lehet előre meghatározni, mert ez jelentős mértékben függ a felajánlásoktól, a javítási költségektől és a rendelkezésre álló anyagi erőforrásoktól.

A rendőrség a lefoglalt autók típusáról, felhasználási helyéről bűnügyi érdekből nem adhat bővebb tájékoztatást, így a portál nem reprezentatív módon rendőrségi közlemények alapján készített összeállítást arról, milyen autókkal közlekednek a kábítószer-kereskedők. November végén a terézvárosi rendőrök egy autóst akartak igazoltatni, de ő menekülőre fogta, és amikor elfogták, nemcsak az derült ki, hogy a 31 éves orosházi férfi soha nem rendelkezett jogosítvánnyal, hanem a hátizsákjából többféle, összesen mintegy 370 grammnyi droggyanús anyagot találtak. A férfi nem egy német csúcsjárgánnyal, hanem egy Seat Toledóval közlekedett. Az előzetes szakvélemény szerint a vizsgált anyagok kábítószernek minősülnek.

Nem sokkal korábban a Pest vármegyei rendőrök akadtak egy díler nyomára, aki az élettársával együtt hónapokon keresztül terítette a kábítószert. Előfordult, hogy a férfi külön is adott el a tiltott szerből, de többnyire közösen üzleteltek. A nőt végül novemberben a szigethalmi lakásában lepték meg az egyenruhások. Kábítószergyanús anyagokat találtak nála, de lefoglaltak mintegy félmillió forintot, négy szennyezett üvegpipát, 15 mobiltelefont, egy laptopot és két tabletet is. Az udvaron egy kék, 2000-es évek eleji Volkswagen Bogarat is átkutattak a rendőrök a kábítószerek miatt, majd kábítószer-kereskedelem bűntette miatt hallgatták ki gyanúsítottként.

Ugyancsak novemberben egy Mercedes C 200-as szintén kábítószer-kereskedelem miatt került a rendőrség látókörébe. A két drogdílerre az M1-es autópálya egyik pihenőjénél csaptak le. A két budapesti férfit akkor fogták el, amikor Hollandiából hazafele tartottak. Kocsijukban találták egy 4,5 literes mosószeres flakont, amelyben amfetamin volt. Az előzetes számítások szerint nem kizárt, hogy ebből összesen több mint 10 kilogrammnyi kábítószert tudtak volna előállítani.

Egy Nissan Pathfinder tulajdonosai pedig nemrég menekülés közben dobtak ki a kocsijukból kábítószert, majd nem sokkal később Horvátországban balesetet is szenvedtek. A rendőrök követni kezdték az autópályán a Horvátország irányába nagy sebességgel menekülő autósokat. Az egy nőből, valamint három huszonéves férfiból álló társaság tagjai menekülés közben az egyik autóból csaknem 300 grammnyi kristályos anyagot dobtak ki. A gépkocsivezető ellen közúti baleset okozása miatt is eljárást indítottak.

A fenti példákból is látszik, hogy a drogkereskedők régi, klasszikus vagy újabb prémiumautókban is szállíthatnak kábítószert, általánosítani semmiképpen sem lehet. A rendőrök a legfájóbb pontjaikon szeretnének lecsapni a kábítószer-kereskedőkre, ezért is vonják meg az elkövetőktől a vagyontárgyaikat, így például az autójukat. A lefoglalt gépjárművek hatósági szolgálatba állításának előfeltétele a jogerőre emelkedett elkobzás, illetve vagyonelkobzás (azaz állami tulajdonba kerülés), valamint az elkobzott és vagyonelkobzás hatálya alá eső gépjármű működőképes, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapota.

Figyelembe veszik a rendőri szervek műszaki-szakmai igényeit, megvizsgálják a járművek műszaki állapotát, gazdaságos javíthatóságának költségeit, rendszerbe illeszthetőségét, majd ezt követően nyilatkozatban dönt a felajánlással kedvezményezett rendőri szerv vezetője a tulajdonba vételről – írja az Index.