2025. október 25. szombat
A heap of white powder on black floor.
Nyitókép: kickers/Getty Images

Videón mutatják, ahogy kilövi az amerikai légierő a drogdílerek hajóját

Infostart

Az USA stratégiát váltott, „levadássza és megöli” a drogdílereket. Újabb katonai csapást mért az Egyesült Államok egy állításuk szerint illegális kábítószereket szállító hajóra a Karib-térségben. A fedélzeten tartózkodó hat személy meghalt.

Péntek reggel a Pentagon főtitkára, Pete Hegseth a közösségi oldalán jelentette be, hogy a hírszerzésük szerint egy hajó illegális kábítószer-csempészetben vett részt – írja az Index. A vízi jármű a korábban ismertté vált „narkóútvonalon” haladt, kábítószerrel a fedélzeten. A főtitkár közölte, hogy a csapás a fedélzeten tartózkodó mind a hat személy életét kioltotta, valamint hozzátette, hogy az amerikai katonáknak nem esett baja.

Pete Hegseth egy rövid videót is megosztott a támadásról, amelyen tisztán látható, ahogy egy hajó felrobban a tengeren, miután a katonák eltalálták. Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke az első, hajó elleni támadást szeptember 3-án jelentette be.

Azóta a Trump-adminisztráció több csapást is bejelentett, a célpontok részletezése nélkül, ugyanakkor az áldozatok számát, valamint hogy kábítószert szállítottak, mindig nyilvánosságra hozta. A támadások széles körű felháborodást váltottak ki több dél-amerikai ország, valamint néhány polgári szabadságjogi csoport részéről is – írja a The Guardian.

Szankciók a kolumbiai elnök és családtagjai ellen

Az Egyesült Államok szankcióval sújtotta Gustavo Petro kolumbiai elnököt és több közeli családtagját a dél-amerikai országban zajló kábítószer-előállítás miatt – közölte a pénzügyminisztérium pénteken. Az intézkedés érinti az államfőn kívül feleségét, fiát, valamint kiterjed Kolumbia belügyminiszterére, Armando Alberto Benedettire. Scott Bessent pénzügyminiszter közleménye szerint Gustavo Petro „engedi a kábítószer-kartellek virágzását, és megtagadta, hogy leállítsa tevékenységüket”.

Történelmi krízis kopogtat az emberiség ajtaján: Magyarország lehet az egyik legnagyobb vesztese

Történelmi krízis kopogtat az emberiség ajtaján: Magyarország lehet az egyik legnagyobb vesztese

Ahogy a társadalmi bizonytalanság növekszik, úgy vonz egyre többeket Magyarországon az ún. &quot;prepper mozgalomhoz&quot; való csatlakozás.

