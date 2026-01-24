Fellélegezhetnek az utasok, nagy újítás érkezett Európa legforgalmasabb repterére

A londoni Heathrow repülőtéren mostantól nem kell a biztonsági ellenőrzésnél a kézipoggyászból kivenni a folyadékokat és az elektronikai eszközöket, mert mind a négy terminálon üzembe álltak az új, nagy felbontású 3D CT-szkennerek – írja a Reuters híradása nyomán a Portfolio.

Mint azt a reptér közölte, minden terminálban beüzemelték az új berendezéseket. Ezzel a Heathrow lett a világ legnagyobb repülőtere, ahol teljes körűen bevezették ezt a technológiát.

Az utasoknak a továbbiakban nem kell kis műanyag zacskókba áttölteniük a folyadékokat, és a tableteket vagy laptopokat sem kell külön kivenniük a táskából, a készülékek ugyanis mindent egyben világítanak át.

Világszerte egyre több repülőtéren alkalmazzák ezeket az eszközöket a gyorsabb biztonsági ellenőrzés érdekében, így New Yorkban, Hongkongban és Dubajban is.

Az országonként eltérő szabályozástól függően a technológia lehetővé teszi, hogy az utasok akár kétliteres palackokat is átvihessenek az ellenőrzésen. Ezzel véget érhet a mintegy húsz éve érvényben lévő korlátozás, amely 100 milliliterre limitálta a folyadékok mennyiségét, és amelynek köszönhetően kialakult a miniatűr kozmetikumok piaca.

A korlátozás 2006 óta van érvényben az Egyesült Királyságban, miután a rendőség sikeresen megakadályozott egy folyékony robbanószerrel elkövetett merényletet – ráadásul pont a Heathrow repülőtéren. A mostani beruházás a létesítmény közlése szerint körülbelül 1 milliárd fontba, azaz mintegy 500 milliárd forintba került.