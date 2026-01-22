ARÉNA - PODCASTOK
Az ausztrál hadsereg UH-60 Black Hawk helikoptere
Nyitókép: Department of Defence

A levegőből kellett menteni a tengerbe sodródott autókat – videó

Infostart

Különös légi mentést vettek videóra Ausztráliában.

Az ország egyik legismertebb tengerparti útján, a Great Ocean Road mentén helikopterrel emelték ki azokat az autókat, amelyeket a múlt heti villámárvíz egyszerűen a vízbe sodort. A rendkívüli mentőakcióra a Victoria állambeli Surf Coast térségében volt szükség, miután rekordmennyiségű eső zúdult a környékre – írja a hvg.hu.

A felhőszakadás során mindössze néhány óra alatt közel 180 milliméter csapadék esett, a megáradt patakok és folyók pedig több településen – Lorne, Wye River és Cumberland River környékén – autókat ragadtak magukkal, és egyenesen az óceánba mosták őket.

A mentőszolgálatok végül egy Black Hawk helikopter bevetése mellett döntöttek. A roncsokat kötelekkel rögzítették, majd egyenként emelték ki a vízből, miközben a dagály és a homokkal, törmelékkel megrakott autók súlya komoly kihívást jelentett.

A mentés közben a környezet védelmére is figyelni kellett, hogy a roncsok ne okozzanak további károkat a partszakaszon.

