Beszélni kezdett a svájci bártulajdonos, egy diák a végsőkig küzdött a lángok között rekedt barátaiért

Ahogy arról az Infostarton is beszámoltunk a hatóságok megállapították, hogy a tűz az alagsorban keletkezett, a pánikba esett tömeg menekülését pedig egyetlen szűk lépcsőházi feljárat nehezítette, ahol végzetes tolongás alakult ki. A túlélők beszámolói szerint a helyzetet tovább súlyosbította a bejárati ajtó kinyitása, mivel a beáramló oxigén tűzgolyóvá duzzasztotta a lángokat.

Egy 19 éves diák, Ferdinand Du Beaudiez a kijutása után visszarohant a lángoló épületbe barátaiért és testvéréért. A sűrű füstben egy felismerhetetlenségig összeégett embert sikerült kihúznia. Testvére végül megmenekült, jelenleg kómában van, de az orvosok szerint felépülhet.

Az áldozatok azonosítása a súlyos sérülések miatt napokig tarthat, a szakértők fog- és DNS-mintákat vesznek igénybe. Az első azonosított áldozat egy 16 éves olasz sportoló.

A bár tulajdonosa, Jacques Moretti szerint

„minden az előírások szerint történt”,

és állítása szerint tíz év alatt mindössze háromszor ellenőrizték őket. Ez élesen ellentmond a helyi rendeletnek, amely az ilyen típusú nyilvános helyek számára kötelező éves felülvizsgálatot ír elő.

A svájci rendőrség és az ügyészség büntetőeljárást indított az ügyben. A tulajdonos házaspárt már meghallgatták; a tragédia idején a feleség a helyszínen tartózkodott és maga is megsérült a karján - olvasható a szeretlekmagyarorszag.hu-n.

A sérülteket Svájc mellett francia, német és belga kórházakban is ápolják, a családtagok segítésére krízisintervenciós csoportokat rendeltek ki.