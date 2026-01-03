ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.07
usd:
326.92
bux:
0
2026. január 3. szombat Benjámin, Genovéva
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Tûzoltóautó a Le Constellation bárnál a Valais svájci kantonbeli Crans-Montana síparadicsomban 2026. január 1-jén, miután szilveszter éjjelén tûz ütött ki a szórakozóhelyen. A tûzben több tucatnyian meghaltak, csaknem százan megsebesültek. A rendõrség balesetként kezeli a tragédiát.
Nyitókép: MTI/AP/Valais kanton rendõrsége

Beszélni kezdett a svájci bártulajdonos, egy diák a végsőkig küzdött a lángok között rekedt barátaiért

Infostart

Súlyos tragédiába torkollott a szilveszteri ünnepség után 115 embert kórházba szállítottak. A sérültek közül hatvanan jelenleg is válságos állapotban vannak. 45-en már biztosan meghaltak a a sávjci bárban kitört tűzvészben.

Ahogy arról az Infostarton is beszámoltunk a hatóságok megállapították, hogy a tűz az alagsorban keletkezett, a pánikba esett tömeg menekülését pedig egyetlen szűk lépcsőházi feljárat nehezítette, ahol végzetes tolongás alakult ki. A túlélők beszámolói szerint a helyzetet tovább súlyosbította a bejárati ajtó kinyitása, mivel a beáramló oxigén tűzgolyóvá duzzasztotta a lángokat.

Egy 19 éves diák, Ferdinand Du Beaudiez a kijutása után visszarohant a lángoló épületbe barátaiért és testvéréért. A sűrű füstben egy felismerhetetlenségig összeégett embert sikerült kihúznia. Testvére végül megmenekült, jelenleg kómában van, de az orvosok szerint felépülhet.

Az áldozatok azonosítása a súlyos sérülések miatt napokig tarthat, a szakértők fog- és DNS-mintákat vesznek igénybe. Az első azonosított áldozat egy 16 éves olasz sportoló.

A bár tulajdonosa, Jacques Moretti szerint

„minden az előírások szerint történt”,

és állítása szerint tíz év alatt mindössze háromszor ellenőrizték őket. Ez élesen ellentmond a helyi rendeletnek, amely az ilyen típusú nyilvános helyek számára kötelező éves felülvizsgálatot ír elő.

A svájci rendőrség és az ügyészség büntetőeljárást indított az ügyben. A tulajdonos házaspárt már meghallgatták; a tragédia idején a feleség a helyszínen tartózkodott és maga is megsérült a karján - olvasható a szeretlekmagyarorszag.hu-n.

A sérülteket Svájc mellett francia, német és belga kórházakban is ápolják, a családtagok segítésére krízisintervenciós csoportokat rendeltek ki.

Kezdőlap    Külföld    Beszélni kezdett a svájci bártulajdonos, egy diák a végsőkig küzdött a lángok között rekedt barátaiért

ausztria

halál

szánkózás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A katasztrofális gyümölcsszezon sokat árt a pálinkának is

A katasztrofális gyümölcsszezon sokat árt a pálinkának is
Mihályi László szerint katasztrofális volt az idei gyümölcstermés, így a beszerzésben és az árban is nagyon nehéz volt a főzdék helyzete, komoly összefogásra lenne szüksége a szektornak – erről beszélt az InfoRádióban a Pálinka Nemzeti Tanács elnöke.
Venezuela: lehet, hogy ez már háború - videó

Venezuela: lehet, hogy ez már háború - videó

Repülőgépek áthaladása, robbanások zaja és legalább egy füstoszlop volt látható és hallható szombatra virradóra a venezuelai fővárosban, Caracasban - közölte több nemzetközi hírügynökség saját szemtanúira hivatkozva.
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kávéházi pletykák: miért nem lila (már) a Fradi? Saly Noémi, Inforádió, Aréna
Mikor lesz igazi világsztár Szoboszlai Dominik? Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.05. hétfő, 18:00
Csaba László
közgazdász, egyetemi tanár
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kramatorszk előszobájában az oroszok, új bizalmasa van Zelenszkijnek - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Kramatorszk előszobájában az oroszok, új bizalmasa van Zelenszkijnek - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Az orosz csapatok hamarosan elérhetik Kramatorszk "előszobáját", Druzskivkát, Putyin katonái már csak pár kilométerre vannak a településtől. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felkérte Kirilo Budanovot, az ukrán katonai hírszerzés fejét az elnöki kabinetfőnöki pozícióra. A béketeremtésben továbbra sincs előretörés, az oroszok a Donbaszt akarják, Ukrajna pedig nem engedi át a területet a megszállóknak. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nincs még vége a télnek: több megyében is kopogtathat ma a havazás, itt kell számítani rá

Nincs még vége a télnek: több megyében is kopogtathat ma a havazás, itt kell számítani rá

Az ország déli-, majd középső részében is lehet havazásra számítani ma, a felhőzet ennek ellenére több helyen felszakadozhat - áll az előrejelzésben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Explosions heard as smoke rises in Venezuelan capital Caracas

Explosions heard as smoke rises in Venezuelan capital Caracas

Footage appears to show smoke rising in multiple locations in the Venezuelan capital.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 3. 08:36
Venezuela: lehet, hogy kitört a háború - videó
2026. január 3. 07:45
Tragédia lett a szánkózás vége
×
×
×
×