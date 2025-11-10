Sehogy sem tud kikecmeregni a bajból Parajd

Miután a korábbi határidő lejárt, újabb 30 nappal, december 9-ig meghosszabbították a veszélyhelyzetet, amelyet a bányaomlás és -elárasztás után rendeltek el, leváltottak minden vezetőt, aki felelőssé volt tehető a katasztrófáért, de valódi megújulás még sincs, ez derül ki az Economx cikkéből.

A továbbiakra nézve nyilvános tervek sincsenek, csak ígéret, hogy a jövőben tájékoztatják az erdélyi település lakosságát, valamint a környék más falvait, városait is.

A Hargita megyei településen május 8-án hirdettek veszélyhelyzetet, miután a sóbánya fölött folyó, megáradt Korond-patak vize elkezdett beszivárogni, majd bezúdulni a tárnákba, míg teljesen el nem árasztotta az addig évente turisták százezrei által látogatott székelyföldi létesítményt. A sóbánya Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága, amelyet évente százezrek kerestek fel korábban, és amelytől nemcsak a bányászok, hanem a településen és környékén létrejött, több száz vendéglátóhely üzemeltetőinek és alkalmazottainak a megélhetése is függ.

A természeti katasztrófa sújtotta területre és a Sószorosba továbbra is tilos a belépés.