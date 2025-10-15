ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 15. szerda Teréz
A bezárt parajdi strand bejárata 2025. május 30-án. Miután a Korond-pataknak a Só-szorosban lévő mederszakaszán kialakult víznyelőkbe ömlő víz teljesen feltöltötte a parajdi sóbánya tárnáit, a folyam visszatért a medrébe. Az előző napon fel kellett adni a föld alatti védekezést a sóbányánál, miután nem sikerült megóvni a beáramló víztől a létesítmény legújabb részlegét, a Telegdy-bányát.
Nyitókép: MTI/Veres Nándor

Új zászlóshajója lehet Parajdnak

Infostart / MTI

A Hargita megyei önkormányzat javaslata szerint a sóbánya nélkül a parajdi wellness-központnak kell a helyi szállásadókkal együttműködve a turizmus élére állni, ezért belépőjegyek vásárlásával támogatja a létesítményt. Parajdon az idei főszezonban mintegy 80 százalékkal csökkent a turisták száma.

A Hargita megyei önkormányzat szerdán közölte, hogy százezer lej (7,67 millió forint) értékben vásárolt belépőjegyeket a parajdi wellness-központba, hogy ezáltal is segítse a sóbánya elárasztása óta visszaesett turizmus fellendítését.

A MTI-nek küldött közlemény szerint a fürdőkomplexum nem részesülhet a turizmusból élő kis- és középvállalkozásoknak járó román állami támogatásból, ezért a megyei önkormányzathoz fordult segítségért. Ez bejelentette: százezer lej értékben vásárol belépőjegyeket a létesítménybe a Hargita Közösségi Fejlesztési Társuláson (Visit Harghita) keresztül a júniusban meghirdetett adománygyűjtő kampány sortán összegyűlt 190 ezer lejből (14,58 millió forint).

Mint írták, a belépőket a továbbiakban oly módon hasznosítanák, hogy még több turistát vonzzanak a térségbe. A megyei önkormányzat közölte: a sóbánya után a wellness-központ a következő húzóerő a térségben, ha növelni tudja látogatói számát, akkor a turizmusból élő helyi vállalkozók is több bevételhez juthatnak.

A parajdi turizmus helyzetéről a Csíkszeredában szerdán kezdődött Regionális Turisztikai Konferencián is szó esett, melyen több parajdi vállalkozó is részt vett. Nagy György, az Udvarhelyszéki Kis- és Középvállalkozások Szövetségének elnöke az Agerpres jelentése szerint rámutatott: a bányakatasztrófa a térség több településén is érezteti negatív hatásait, így nem csak Parajdot kellene támogatni. Közölte: a parajdi sóbányát évente 600 ezer turista kereste fel. Ők nem csak Parajdon szálltak meg, hanem a szomszédos településeken is, ezért a támogatási mechanizmust ezekre is ki kellene terjeszteni - mondta.

Moldován László, a Sóvidék-Hegyalja Turisztikai Egyesület elnöke a Maszol hírportálnak úgy nyilatkozott, hogy Parajdon a nyári főszezonban 80 százalékkal esett vissza a vendégforgalom. Mint mondta, a községben 119 minősített szálláshely van, melyekben egyidejűleg mintegy 800 turista szállhat meg, de valójában a férőhelyek száma lényegesen nagyobb, 1600 körüli.

Meglátása szerint a turisták száma nem kizárólag a bányakatasztrófa miatt csökkent, ebben a romániai belföldi turizmus visszaesése is közrejátszik. Úgy vélte, sokan félelemből mondtak le a parajdi nyaralásról, amihez hozzájárult a sajtó által a településről kialakított már-már apokaliptikus kép is.

Közölte: a vendégek visszacsalogatása céljából az egyesület egy hónapja elindította a Visit Parajd és Visit Praid Facebook-oldalakat, ahol az alternatív programokat népszerűsítve igyekeznek megmutatni, hogy Parajd több, mint a sóbánya. "Parajd és a környék látnivalóit próbáljuk meg kivinni a piacra" - mondta Moldován. Hozzátette: mióta reklámoznak a közösségi médiában, közel 400 érdeklődő jelentkezett, ami reményeik szerint a közeljövőben a vendégéjszakák számában is megmutatkozik.

A cikk szerint az elmúlt években Parajdon megszálló vendégek mintegy 80 százaléka belföldi volt, elsöprő többségük románajkú. A külföldről érkezettek között a moldovaiak domináltak - ők tették ki a turisták összlétszámának 15 százalékát -, és mellettük még németek érkeztek nagyobb számban.

