2025. december 11. csütörtök Árpád
Taiwan and United States flags together textile cloth, fabric texture
Nyitókép: Oleksii Liskonih/Getty Images

A Pentagon számításai szerint Kína „leradírozná” a Tajvant védő amerikai flottát a föld színéről

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

„Kína vereséget mérne az amerikai erőkre egy tajvani konfliktusban” – ezt sugallja egy kiszivárgott katonai dokumentum. Az anyag szerint a Pentagon által rendezett szimulációkban rendre a kínaiak győznek, mert olcsó és hatékony fegyvereket tudnak bevetni az amerikai hajók ellen.

Az amerikai védelmi tárca titkos értékelése szerint egy Tajvan körüli háborúban Kína már képes lenne legyőzni az Egyesült Államokat. A New York Times által ismertetett dokumentumot Joe Biden volt elnök egyik nemzetbiztonsági illetékese is látta – és a sajtó szerint elsápadt, amikor felfogta, hogy Pekingnek „minden amerikai trükkre van válasza”.

A jelentés szerint az USA súlyos stratégiai csapást szenvedne el: Tajvannal együtt elveszítené legfőbb hídfőállását a Csendes-óceán nyugati részén.

A Pentagon szimulációs játékaiban az USA legmodernebb, 13 milliárd dolláros repülőgép-hordozója, a Gerald Ford is rendszeresen megsemmisül – többnyire kínai dízel-elektromos tengeralattjárók vagy hiperszonikus rakéták támadása miatt.

Utóbbiból Kína mintegy hatszáz darabbal rendelkezik, köztük a díszszemléken bemutatott, „hajógyilkos” YJ–17 típussal, amely a becslések szerint a hangsebesség nyolcszorosával képes repülni.

Az Egyesült Államok viszont még egyetlen saját hiperszonikus fegyvert sem állított hadrendbe, de továbbra is kilenc újabb Ford-osztályú hordozó építését tervezi. Elemzők szerint épp ez a probléma egyik gyökere: a nagy amerikai hadiipari cégek évtizedek óta egyre drágább, egyre összetettebb fegyvereket adnak el szövetségi kormánynak, de ezekből nem lehet eleget gyártani egy modern, nagy intenzitású háborúhoz.

Eric Gomez, a Taiwan Security Monitor kutatója is megerősítette a helyzet súlyosságát. Egy Tajvan-szimulációban szerinte az USA „rengeteget veszít”: több mint száz ötödik generációs F-35-ös lopakodó vadászgépet, rombolókat, tengeralattjárókat, sőt repülőgép-hordozókat is.

Pete Hegseth hadügyminiszter pedig úgy fogalmazott: „mindig mi veszítünk” és szerinte

a kínai hiperszonikus rakéták percek alatt elsüllyesztenék az amerikai repülőgép-hordozókat és megsemmisítenék az amerikai csúcs-haditechnikát, még mielőtt az Tajvan közelébe kerülne.

A Pentagonban nem csak a kinetikus fenyegetés miatt nő az aggodalom. Kína állítólagosan államilag támogatott hackercsoportja, a Volt Typhoon beágyazta az amerikai katonai bázisok áram- és kommunikációs hálózataiba a vírusait. Egy Tajvan körüli válságban ez béníthatná az amerikai csapatmozgásokat és fegyverszállításokat.

Közben Hszi Csin-ping kínai elnök továbbra is „történelmi szükségszerűségnek” nevezi Tajvan elfoglalását, és parancsba adta, hogy a hadsereg 2027-re álljon készen. Elemzők azonban úgy látják: csak akkor lépne, ha garantált lenne a siker – a kudarc ugyanis politikailag végzetes lenne számára.

Mindeközben az amerikai hadsereg felismerte: ha továbbra is a lassan előállítható, bonyolult fegyverzetekre támaszkodik, akkor nem tudja felvenni a versenyt Kína ipari kapacitásával.

A Kongresszus most egymilliárd dollárt különített el kis méretű drónok tömeggyártására, de szakértők szerint Washington hátrányban van. A védelmi kiadások történelmi mélyponton, a GDP 3,4 százalékán állnak, és a lőszerkészletek sem elegendőek egy hosszabb konfliktushoz. Jelentések szerint az idén júniusban, Izraelt megcélzó iráni „rakéta eső” során, az USA a negyedét elhasználta nagy magasságban működő légvédelmi rakéta eszközeiből.

