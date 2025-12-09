ARÉNA - PODCASTOK
Vang Ji kínai államtanácsos, a Kínai Kommunista Párt Központi Külügyi Bizottsága Főhivatalának igazgatója felszólal a müncheni biztonságpolitikai konferencia egyik panelbeszélgetésén 2023. február 18-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Pool/Getty Images/Johannes Simon

Nyílt fenyegetés – eldurvult Kína és Japán konfliktusa

Infostart

Folytatódik a kardcsörtetés a keleti hatalmak között, miután Tokió azt állította, kínai vadászrepülők tűzvezető radart irányítottak japán katonai repülőgépekre. Vang Ji kínai külügyminiszter szerint ez már nyílt fenyegetés.

„Japán katonai fenyegetést jelent Kínára nézve, ami teljességgel elfogadhatatlan” – jelentette ki Vang Ji kínai külügyminiszter a Reuters híradása szerint, írja a 444. A tárcavezető azután mondta ezt, hogy Japán szerint kínai vadászgépek úgynevezett tűzvezető radart irányítottak japán katonai repülőgépekre.

Ez volt az utóbbi évek legsúlíosabb katonai incidense a két ország között. Pekint vitatta az állítást, a kínai hadvezetés szerint a japán gépek egy hadgyakorlatot zavartak meg. A Japán és Kína által is magáénak vallott Okinava-szigetek közelében történt összecsapások tovább fokozták a feszültséget a két kelet-ázsiai hatalom között.

Mint arról az Infostart is beszámolt, a frissen megválasztott japán miniszterelnök, Takaicsi Szanae kijelentette, hogy egy esetleges Tajvannal szembeni kínai támadás esetén nem maradna el a katonai válaszcsapás Tokió részéről sem. Ezt Peking zokon vette, és úgy jellemezte, hogy Japán átlépett egy vörös vonalat.

Vang Ji hétfőn Pekingben, Johann Wadephul német külügyminiszterrel folytatott tárgyalásán úgy fogalmazott, hogy a második világháború befejezésének 80. évfordulója alkalmából Japánnak – „mint legyőzött országnak” – nagyobb óvatosságot kellett volna tanúsítania. Szerinte Japán „jelenlegi vezetője nemrég felelőtlen kijelentéseket tett Tajvannal kapcsolatos feltételezett forgatókönyvekről”.

A kínai külügyminiszter azt is leszögezte, hogy szerinte Tajvan kínai területként való státuszát „egyértelműen és végleges bizonyított történelmi és jogi bizonyítékok támasztják alá”, mivel a Kínai Népköztársaság a Kínai Köztársaság jogutódja, „természetes módon” gyakorol szuverenitást Tajvan felett.

Kína saját területének tekinti a demokratikusan működő Tajvant, és többször megfogadta, hogy szükség esetén erővel fogja ellenőrzése alá vonni a szigetet. A tajvani kormány elutasítja Peking területi követeléseit, és ismételten azzal vádolta Kínát, hogy meghamisítja a történelmet.

