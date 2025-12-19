ARÉNA - PODCASTOK
Osztrák rendőrök ellenőrzik a járműveket az osztrák-szlovák határon az ausztriai Berg határátkelőhelyen 2022. szeptember 29-én, miután az osztrák rendőrség elkezdte az előre meghirdetett szúrópróbaszerű ellenőrzést a migránsok és az embercsempészek kiszűrése érdekében.
Nyitókép: MTI/EPA/Christian Bruna

Fontos változásokat terveznek a magyar-osztrák határon

Infostart

Módosítanák a Magyarország és Ausztria közötti, 2014-es határforgalmi megállapodást, tisztázva a belső határellenőrzés visszaállításának rendjét.

A javaslat nem állandó határellenőrzést vezetne be, hanem előre rögzített szabályokat határozna meg az ilyen kivételes helyzetek kezelésére, miközben a szöveg még nem végleges és változhat.

Társadalmi egyeztetésre került egy Magyarország és Ausztria között 2014-ben kötött határforgalmi együttműködési megállapodást módosító tervezet, amely célja, hogy pontosabban szabályozza, mi történik akkor, ha a schengeni szabályok alapján ideiglenesen visszaállítják a belső határellenőrzést a magyar–osztrák határon.

Fontos leszögezni, hogy a módosítás nem állandó határellenőrzést vezetne be,

hanem egy előre rögzített „forgatókönyvet” adna arra az esetre, ha valamelyik fél ideiglenesen ellenőrzést rendel el közrendvédelmi vagy belbiztonsági okokból. A változtatások lényege a kijelölt ellenőrzési helyek és a használható határátlépési pontok listájának frissítése, illetve a jogi hivatkozások aktualizálása.

A tervezet bővítené azoknak a határátkelőhelyeknek a körét, ahol ideiglenes belső határellenőrzés esetén hivatalos határforgalom-ellenőrző hely jelölhető ki. Ezeknél az ellenőrzés mindig az adott állam területén történne.

Az újonnan nevesített átkelőhelyek a következők:

  • Szentgotthárd (autópálya) – Rábakeresztúr / Heiligenkreuz (M80–S7)
  • Kőszeg – Rőtfalva / Rattersdorf
  • Sopron (Brennbergbánya) – Récény / Ritzing
  • Sopronkövesd – Füles / Nikitsch
  • Zsira – Füles / Nikitsch
  • Vaskeresztes – Csejke / Eisenberg
  • Horvátlövő – Németlövő / Deutsch Schützen
  • Szentpéterfa – Pinkakertes / Gaas
Ezek a pontok ideiglenes ellenőrzés esetén a közúti forgalom fő ellenőrzési csomópontjai lennének.

A tervezet részletesen átalakítja a „határátlépési pontok” jegyzékét is. Ezek olyan kisebb átkelések, amelyeket ideiglenes ellenőrzés mellett is meg lehetne nyitni, de jellemzően csak meghatározott célokra: gyalogos, kerékpáros, lovas vagy vízi turizmusra, mezőgazdasági célból, illetve kulturális, sport-, vallási vagy egyéb rendezvények idején.

A módosított lista többek között az alábbi pontokat tartalmazza:

  • Rajka – Deutsch Jahrndorf (gyalogos, kerékpáros)
  • Rajka – Nickelsdorf
  • Várbalog – Halbturn
  • Kapuvár – Andau híd
  • Kapuvár – Wallern híd
  • Fertőrákos – Mörbisch (közúti és vízi útvonal)
  • Sopron – Kelénpatak
  • Sopron – Ágfalva (kerékpárút)
  • Zsira – Lutzmannsburg (termálfürdő, szőlőhegy)
  • Írottkő Natúrpark / Naturpark Geschriebenstein túraútvonalai
  • Pinka-szurdok
  • Rönök – Szent Imre-templom környéke

A lista célja az, hogy ideiglenes ellenőrzés esetén a határ menti mindennapi élethez, turizmushoz és mezőgazdasághoz kapcsolódó mozgások ne ad hoc módon, hanem előre kijelölt útvonalakon történjenek.

A szöveg emellett lehetővé tenné, hogy a megállapodást a felek később közös megegyezéssel egyszerűbben módosítsák, például új átkelők felvétele vagy meglévők átsorolása esetén.

A hatálybalépés nem automatikus. A módosítás csak akkor lépne életbe, ha mindkét fél diplomáciai úton jelzi, hogy a belső jogi feltételeket teljesítette. Ezt követően a megállapodás a legutolsó értesítés kézhezvételét követő második hónap első napján válna hatályossá, a pontos dátumot pedig a külügyminiszter közleményben tenné közzé.

Fontos hangsúlyozni, hogy a tervezet jelenlegi formájában nem jelent új állandó határzárat, és nem változtat a schengeni alaphelyzeten, csak egy olyan esetre készít elő részletes szabályozást, amikor a belső határellenőrzést ideiglenesen visszaállítják. Ilyet láttunk a koronavírus-járvány alatt, valamint az olyan állategészségügyi kitörésekkor, mint a száj- és körömfájás idei fellángolásakor.

