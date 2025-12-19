ARÉNA - PODCASTOK
A closeup of a dimly lit prison holding cell door with gripping the bars - 3D render
Nyitókép: allanswart/Getty Images

Életfogytiglanit kapott a gyilkos francia altatóorvos

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Az aneszteziológus szándékosan sodorta veszélybe betegei életét, hogy utána hős megmentőként tetszeleghessen.

Mint arról korábban az Infostart is beszámolt, szeptemberben azzal vádoltak meg egy francia orvos azzal, hogy szándékosan megmérgezett 30 embert, köztük gyermekeket is, hogy aztán megmutathassa újraélesztési tudását, és lejárassa a munkatársait. A betegek közül 12-en nem élték túl a mérgezést.

Frédéric Péchier két besanconi klinikán is dolgozott, 2008 és 2017 között pedig több olyan beteg szíve is gyanús körülmények között állt le, akiket ő kezelt. Az áldozatok között volt egy négyéves kisfiú és egy 89 éves páciens is. A problémák jellemzően alacsony kockázatú műtétek közben jelentkeztek.

Most életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték az aneszteziológust – írja a BBC híradása nyomán a Telex. A nyomozás során azzal gyanúsították, hogy munkatársai paracetamolos tasakjaival vagy altatószereikhez tartozó infúziókkal dolgozott, és így idézett elő életveszélyes helyzeteket a műtőben. Frédéric Péchier a mérgezések nagy részéért a kollégái által elkövetett „orvosi hibákat” okolta.

Az altatóorvos az eljárás során végig tahadta bűnösségét. „Már korábban is mondtam, és most is elmondom: nem vagyok méregkeverő. Mindig is betartottam a hippokratészi esküt” – hangoztatta. A férfinak 10 napja van fellebbezni az ítélet ellen.

