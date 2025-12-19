Hol mekkora esély van a karácsonyi havazásra? Itt egy térkép

A Maven Mapping térképre vitte a karácsonyi havazás jelenleg becsült valószínűségét. Nem meglepetés, hogy a legnagyobb esély erre Észak- és Északkelet-Európában mutatkozik, ahol a telek általában hidegebbek. Közép-Európában mérsékelt az esélye a havazásnak, és sok minden függ majd a rövid távú, karácsony előtti időjárástól.

Magyarország egyes részein csupán 25 százalék az esélye az ünnepi hóesésnek, nagyobb valószínűséggel az északi országrészekben lehet ilyesmire számítani.

Az Időkép jelenlegi előrejelzése szerint egyébként 24-25-én fog hullani csapadék, de mivel a városokba 2-4 fokokat jósolnak, ez inkább esőnek ígérkezik, és csak a hűvösebb helyeken, illetve a hegyekben várható hóesés.