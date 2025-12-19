Támadás érte a világ leglátogatottabb pornóoldalát: az olvasók 200 millió adatát megszerezték

Hackerek hozzáfértek a Pornhub előfizetős felhasználóinak keresési előzményeihez, videómegtekintési szokásaihoz, e-mail-címeihez, valamint tartózkodási helyadataihoz. A BleepingComputer portál úgy tudja, hogy a feltörést a nyugati országokhoz köthető ShinyHunters csoport hajtotta végre. A világgazdaság cikke szerint az eltulajdonított adatok között szerepeltek a videók URL-jei, címei, a hozzájuk kapcsolódó kulcsszavak, valamint az események időpontjai is.

A Világgazdaság arról ír, hogy a hackercsoport 201 millió adatot nyert ki a rendkívül nagy forgalmú oldaltól. A Pornhubot világszerte napi több mint 100 milliószor keresik fel. Úgy tudni, hogy a kanadai vállalatot már meg is zsarolta a ShinyHunters az adatlopás után. A Reuters úgy tudja, hogy a kiberbűnözők bitcoinban követelnek azért, hogy ne hozzák nyilvánosságra az adatokat, és töröljék őket.

A Pornhub megerősítette, hogy a számukra korábban adatelemzési szolgáltatásokat nyújtó céget, a Mixpanelt ért támadás. A vállalat szerint csak a felhasználók szűk köre érintett, és hangsúlyozták, hogy 2021-ben megszüntették az együttműködést a Mixpanellel.

„Fontos hangsúlyozni, hogy ez nem a Pornhub Premium rendszereinek feltörése volt. A jelszavak, fizetési adatok és pénzügyi információk biztonságban maradtak, és nem kerültek nyilvánosságra” – közölte a szolgáltató.

A Sophos kiberbiztonsági cég eddig nem talált bizonyítékot arra, hogy a Pornhub adatai megjelentek volna a hackercsoportok gyakran zsaroláshoz használt szivárogtató oldalain.