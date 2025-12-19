ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 19. péntek Viola
The Eighteen plus symbol (18+) appears on a smartphone screen, and the Pornhub logo displays as the background on a laptop screen in this photo illustration in Athens, Greece, on July 26, 2025. Around 6,000 sites allowing porn in the United Kingdom (UK) start checking if users are over 18 on Friday, according to the media regulator Ofcom. Dame Melanie Dawes, its chief executive, tells the BBC we are starting to see not just words but action from the technology industry to improve child safety online. (Photo by Nikolas Kokovlis/NurPhoto via Getty Images)
Nyitókép: Getty Images/Nikolas Kokovlis

Támadás érte a világ leglátogatottabb pornóoldalát: az olvasók 200 millió adatát megszerezték

Infostart

A ShinyHunters kiberbűnözői csoport több mint kétszázmillió adatot szerezhetett meg a világ leglátogatottabb pornóoldal látogatóitól.

Hackerek hozzáfértek a Pornhub előfizetős felhasználóinak keresési előzményeihez, videómegtekintési szokásaihoz, e-mail-címeihez, valamint tartózkodási helyadataihoz. A BleepingComputer portál úgy tudja, hogy a feltörést a nyugati országokhoz köthető ShinyHunters csoport hajtotta végre. A világgazdaság cikke szerint az eltulajdonított adatok között szerepeltek a videók URL-jei, címei, a hozzájuk kapcsolódó kulcsszavak, valamint az események időpontjai is.

A Világgazdaság arról ír, hogy a hackercsoport 201 millió adatot nyert ki a rendkívül nagy forgalmú oldaltól. A Pornhubot világszerte napi több mint 100 milliószor keresik fel. Úgy tudni, hogy a kanadai vállalatot már meg is zsarolta a ShinyHunters az adatlopás után. A Reuters úgy tudja, hogy a kiberbűnözők bitcoinban követelnek azért, hogy ne hozzák nyilvánosságra az adatokat, és töröljék őket.

A Pornhub megerősítette, hogy a számukra korábban adatelemzési szolgáltatásokat nyújtó céget, a Mixpanelt ért támadás. A vállalat szerint csak a felhasználók szűk köre érintett, és hangsúlyozták, hogy 2021-ben megszüntették az együttműködést a Mixpanellel.

„Fontos hangsúlyozni, hogy ez nem a Pornhub Premium rendszereinek feltörése volt. A jelszavak, fizetési adatok és pénzügyi információk biztonságban maradtak, és nem kerültek nyilvánosságra” – közölte a szolgáltató.

A Sophos kiberbiztonsági cég eddig nem talált bizonyítékot arra, hogy a Pornhub adatai megjelentek volna a hackercsoportok gyakran zsaroláshoz használt szivárogtató oldalain.

Bűnügyek    Támadás érte a világ leglátogatottabb pornóoldalát: az olvasók 200 millió adatát megszerezték

