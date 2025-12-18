Az EU szilárd, igazságos és humánus migrációs politikára törekszik

Az uniós végrehajtó testület hangsúlyozta: az egyre összetettebb globális környezetben a nemzetközi együttműködés elengedhetetlen a migráció hatékony kezeléséhez. Az Európai Unió következetesen együttműködik ebben partnerországaival - írták. "Összefogva kezeljük a migráció kiváltó okait, küzdünk a migránscsempészet ellen, erősítjük a migránsok által elhagyott országok visszafogadási együttműködését, és előmozdítjuk a legális bevándorlás lehetőségeit."

Az Európai Bizottság végrehajtja, tovább erősíti és kiegészíti az uniós migrációs és menekültügyi paktumot, amely - mint emlékeztettek - 2026 közepétől teljes mértékben alkalmazandó lesz, "erősebb határvédelemmel, igazságos felelősségvállalást rögzítő szolidaritási rendszerrel, valamint szigorúbb, az uniós maradásra jogosulatlan migránsok visszaküldését lehetővé tevő szabályokkal".

"Küzdünk az illegális migráció ellen, miközben javítjuk az EU-ba vezető biztonságos és legális útvonalakat.

Mindezt együttműködve a partnerországokkal és az érdekelt nemzetközi felekkel, a nemzetközi jog és az alapvető jogok teljes tiszteletben tartása mellett" - olvasható a közleményben.

Ugyancsak a nemzetközi nap alkalmából a 46 tagországot számláló, strasbourgi székhelyű Európa Tanács azt írta: a migránsok sikeres integrációja központi szerepet játszik a helyi közösségek békéjének, biztonságának és jólétének garantálásában.

A migránsok hozott kultúrája és készségei értékesek a befogadó helyi közösségek fejlődésének szempontjából. A migránsok történetei és hagyományai gyakran válnak a nyitott gondolkodású és progresszív társadalmak narratíváinak részévé.

Az integráció azonban hosszú folyamat, a helyi tapasztalatokon és a kölcsönös megértésen alapul, néha viszont akadályokba ütközik és kudarcokkal teli.

Ezért az Európa Tanács számos olyan eszközt dolgozott ki, amely segíti a tagállamokat ennek kezelésében. Az ENSZ 1990. december 18-án fogadta el a migráns munkavállalók jogainak védelméről szóló egyezményt, és 2000 óta ünneplik ezt a napot a migránsok nemzetközi napjaként.