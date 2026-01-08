ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.61
usd:
329.49
bux:
115840.04
2026. január 8. csütörtök Gyöngyvér
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Belügyminisztérium által 2026. január 7-én közreadott képen elakadt kisbusz mûszaki mentésén dolgoznak tûzoltók a havazás miatt megnövekedett feladatok ellátása közben.
Nyitókép: Belügyminisztérium, MTI/MTVA

Kétszer több volt a riasztás, mint egy átlagos januári napon

Infostart / MTI

A téli időjárással összefüggésben szerda hajnal négy és csütörtök hajnal négy között országosan 413 tűzoltást vagy műszaki mentést igénylő esetet kellett kezelni, kétszer többet, mint egy átlagos januári napon. A beavatkozásokban 676 hivatásos tűzoltó dolgozott 150 eszközzel – közölte a katasztrófavédelem csütörtök reggel.

Az egységek munkáját 31 önkormányzati tűzoltó parancsnokság, önkéntes tűzoltó egyesület és mentőszervezet támogatta 219 fővel és 61 eszközzel. A rendkívüli időjárás miatt nem volt elzárt település; az országos közúthálózaton az érintett időszakban 27 olyan rendkívüli esemény volt, amely szükségessé tette a forgalom terelését: volt, ahol hófúvás miatt kellett időlegesen utat lezárni, máshol a csúszós úton keresztbe fordult járművek vagy balesetet szenvedett autók miatt vált átmenetileg járhatatlanná egy-egy útszakasz.

A következő órákban a legtöbb hó Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében várható, de előreláthatólag délelőtt megszűnik a havazás; csütörtök hajnalban és reggel az Észak-Dunántúlon és északkeleten továbbra is élénk, helyenként erős szél várható, amely gyenge hófúvással járhat, az északkeleti területeken alacsony hótorlaszok alakulhatnak ki.

A Bodrogköz térségében délig 60 kilométer per órás széllökésekre is van esély, amely lokálisan erős hófúvást okozhat, magas hótorlaszokat emelve – tették hozzá. Péntek hajnalra a délnyugati határvidéken és a Dunától keletre eső tájakon mínusz 15 fok alá eshet a hőmérséklet például az Északi-középhegység völgyeiben és a homokhátságon, de az Alföldön és néhol másutt is mínusz 20 fok köré hűlhet a levegő.

Kezdőlap    Belföld    Kétszer több volt a riasztás, mint egy átlagos januári napon

katasztrófavédelem

hóesés

havazás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ki hol takarítsa a havat? – Kormányinfó percről percre
Cikkünk frissül

Ki hol takarítsa a havat? – Kormányinfó percről percre
Mukics Dániel katasztrófavédelmi szóvivő a csütörtöki Kormányinfó vendége. Rajta kívül Vitályos Eszter kormányszóvivő és Gulyás Gergely kancelláriaminiszter tájékoztatja a nyilvánosságot. Számos kérdés irányul a hóhelyzet kezelésére, illetve a hideggel kapcsolatos teendőkre. Tartson velünk!
 

Mínusz 20 fokra ébredtek csütörtökön az egyik magyar községben

Kétszer több volt a riasztás, mint egy átlagos januári napon

Klímakutató: olyan rég volt már rendes tél, hogy ezt most extrémnek látjuk, nem normálisnak

Lázár János szerint a vonatok többsége már menetrend szerint közlekedik

Hófúvás miatt másodfokú riasztás a Dunántúlon

Tanulságos videón mutatja meg az MKIF, miért fontos a követési távolság

Elő a ródlikkal! – A legjobb szánkózóhelyek Budapesten és környékén

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
2026: milyen év vár a magyar gazdaságra? Nagy Márton, Inforádió, Aréna
Ki lesz a következő Donald Trump célkeresztjében? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.08. csütörtök, 18:00
Nagy István
agrárminiszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Gulyás Gergely elmondta, hogy mi lehet a szombati munkanappal

Gulyás Gergely elmondta, hogy mi lehet a szombati munkanappal

Ma délelőtt 10 órától sajtótájékoztatót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, Vitályos Eszter kormányszóvivő és Mukics Dániel tűzoltó alezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sokkoló: lezárták a szombathelyi MÁV rendelőt - tűz ütött ki az épületben

Sokkoló: lezárták a szombathelyi MÁV rendelőt - tűz ütött ki az épületben

Csütörtök reggel lezárták a szombathelyi MÁV rendelőt, számolt be róla egyik kollégánk a helyszínről. Az intézmény épületében a Katasztrófavédelem munkatársai is jelen vannak, és ellenőrzik a helyzetet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US immigration agent fatally shoots woman in Minneapolis

US immigration agent fatally shoots woman in Minneapolis

Trump says the woman was attempting to run over ICE agents. Local leaders disagree.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 8. 10:40
Mínusz 20 fokra ébredtek csütörtökön az egyik magyar községben
2026. január 8. 10:03
Ki hol takarítsa a havat? Kormányinfó percről percre
×
×
×
×