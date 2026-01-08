Kétszer több volt a riasztás, mint egy átlagos januári napon

Az egységek munkáját 31 önkormányzati tűzoltó parancsnokság, önkéntes tűzoltó egyesület és mentőszervezet támogatta 219 fővel és 61 eszközzel. A rendkívüli időjárás miatt nem volt elzárt település; az országos közúthálózaton az érintett időszakban 27 olyan rendkívüli esemény volt, amely szükségessé tette a forgalom terelését: volt, ahol hófúvás miatt kellett időlegesen utat lezárni, máshol a csúszós úton keresztbe fordult járművek vagy balesetet szenvedett autók miatt vált átmenetileg járhatatlanná egy-egy útszakasz.

A következő órákban a legtöbb hó Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében várható, de előreláthatólag délelőtt megszűnik a havazás; csütörtök hajnalban és reggel az Észak-Dunántúlon és északkeleten továbbra is élénk, helyenként erős szél várható, amely gyenge hófúvással járhat, az északkeleti területeken alacsony hótorlaszok alakulhatnak ki.

A Bodrogköz térségében délig 60 kilométer per órás széllökésekre is van esély, amely lokálisan erős hófúvást okozhat, magas hótorlaszokat emelve – tették hozzá. Péntek hajnalra a délnyugati határvidéken és a Dunától keletre eső tájakon mínusz 15 fok alá eshet a hőmérséklet például az Északi-középhegység völgyeiben és a homokhátságon, de az Alföldön és néhol másutt is mínusz 20 fok köré hűlhet a levegő.