Szijjártó Péter: Magyarország nem támogatja sem Ukrajna felfegyverzését, sem uniós tagságát.

Magyarország ellenzi az elkobzott orosz vagyon befagyasztását és elfogadhatatlannak tartja, hogy ennél a döntésnél figyelmen kívül hagyják Magyarország vétóját – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

„Arra hivatkozik az Európai Unió, hogy azért kell az orosz vagyont sokáig befagyasztani, mert energetikai vészhelyzetet állítanak elő az oroszok Európában. Ez egy óriási hazugság.

Az energiaellátási válságot nem az oroszok okozzák az Európai Unióban, hanem az, hogy Brüsszel éppen most tiltja ki az orosz energiahordozókat Európából,

majd erre hivatkozva megteremti a jogalapot, a nem létező jogalapot magának arra, hogy megkerülje az egyhangúság kritériumát. Tehát ez az érvelés innentől kezdve hiteltelenné és nevetségessé tesz minden olyan megnyilatkozást az Európai Unió részéről, amely bármely tagállam demokratikus intézményrendszerének működésére vonatkozik, és hiteltelenné és nevetségessé tesz minden európai uniós megnyilatkozást az úgynevezett jogállamisági eljárások tekintetében. Magyarország érdekével, a magyar emberek érdekével mélyen ellentétes, hogy 80 ezer milliárd forintot egy korrupt politikai rezsimnek akarnak küldeni, mélyen ellentétes Magyarország biztonsági érdekeivel, hogy 46 ezer milliárd forintból egy szomszédos nem NATO tagországot akarnak felfegyverezni”

– mondta a külügyminiszter.

Szijjártó Péter Ukrajna esetleges uniós csatlakozásáról is nyilatkozott.

„Arról, hogy Ukrajna tagja lehet-e az Európai Uniónak, szerintem teljesen mindegy, hogy Zelenszkij elnök mit mond. Ez egy európai uniós döntés, a magyar emberek döntenek, nem az ukránok.

És mindaddig, amíg mi leszünk kormányon, Ukrajna nem lesz tagja az Európai Uniónak,

ez teljesen világos. Ez az egyik oka annak, ami miatt Brüsszel mindent megtesz annak érdekében, hogy egy másik kormány legyen áprilistól Magyarországon, mert az a kormány majd megengedné, hogy Ukrajna bejöjjön az Európai Unióba” – fogalmazott Szijjártó Péter.

A külgazdasági és külügyminiszter tájékoztatása szerint ha mégis megszavaznák az orosz vagyon befagyasztását, az arra adandó válaszlépéseknél Moszkva figyelembe fogja venni, hogy Magyarország ezt nem szavazta meg.