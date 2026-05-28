ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.07
usd:
303.81
bux:
131452.7
2026. május 28. csütörtök Csanád, Emil
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels

Gyermekbántalmazási ügy: egy embert őrizetbe vettek, szexuális bűncselekmény is történt

Infostart / MTI

Öt embert gyanúsított meg a rendőrség gyermekek ellen elkövetett szexuális visszaélések és egyéb bűncselekmények miatt; egy embert őrizetbe vettek – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatója csütörtöki sajtótájékoztatóján, Budapesten. A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató alapítóját és főigazgatóját, Kothencz Jánost is kihallgatták.

Jeney Áron rendőr dandártábornok azt mondta, a nyomozás 2024-ben egy névtelen bejelentés alapján kezdődött, ez arról szólt, hogy vidéki gyermekvédelmi intézményekben gyermekeket bántalmaznak, szexuális bűncselekményeket követtek el ellenük.

A nagy erőkkel megindult nyomozás során 120 embert hallgattak ki, köztük 13 kiskorút is.

Szerdán egy nagyobb akciót hajtottak végre, amelynek keretében öt személyt gyanúsítottak meg, egyet őrizetbe is vettek.

A nyomozás alátámasztotta, hogy

az egyik vidéki intézetben valóban történt szexuális bűncselekmény,

de a feltételezett elkövető 2019-ben meghalt. Ugyanakkor más bűncselekményekre, így bántalmazásokra is fény derült. Az is kirajzolódott, hogy voltak olyan intézményi dolgozók, akik tudtak ezekről a cselekményekről, de elhallgatták azokat vagy eltussolták az ügyet.

Az Index tudósítása szerint Csupor Máté alezredes, a Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatal főosztályvezetője ismertette, hogy a gyermekek elleni bűncselekményekre szakosodott osztályokkal együttműködve 14 helyszínen tartottak kutatást Békés és Csongrád-Csanád vármegyében.

A nyomozás kapott egy nevet is, így jött létre a Tisztítótűz akció.

Csupor Máté elmondta továbbá, hogy

az elkövető határvadászként szolgált, korábban gyermekvédelmi intézményben dolgozott. A gyanú szerint összesen nyolc gyermeket bántalmazott.

Egy kisfiút torkon rúgott, fojtogatott, lefejelte és mellkason rúgta. A hatóság emberei olyan esetről is tudnak, hogy az illető egy alkalommal elkísért egy gyermeket az iskolába, és az intézmény igazgatójának szeme láttára verte bele a gyerek fejét a táblába. Tekintve, hogy az illető az elmúlt napokig határvadászként szolgált, több lőfegyvert is lefoglaltak tőle.

Ismertette továbbá az alezredes, hogy Csanádpalotán egy 62 éves nő került a látószögükbe, aki a gyanú szerint két gyermeket megvert és fojtogatott. Elfogtak továbbá egy gyermekfelügyelőt, aki ugyan a bántalmazásokban nem vett részt, de azokat végig nézte és nem tett semmilyen lépést.

Megerősítették azt a korábbi sajtóinformációt is, hogy

a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató alapítóját és főigazgatóját, Kothencz Jánost is kihallgatták, aki az esetekről elé került jegyzőkönyveket nem megfelelően kezelte.

A nyomozók Dévaványán, Csanádpalotán, Hódmezővásárhelyen és Szegeden végzett kutatásokat a gyermekotthonokban, összesen 6 terrabájtnyi adatot és 13 zsáknyi iratot foglaltak le.

Olyan információk is felmerültek, hogy korábban is több szexuális és bántalmazó bűncselekményeket követtek el,

ezért évekre visszamenőleg elrendelte a KR NNI minden egyes esetnek a felülvizsgálatát, megnéznek minden jegyzőkönyvet, meghallgatnak minden érintetett.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Gyermekbántalmazási ügy: egy embert őrizetbe vettek, szexuális bűncselekmény is történt

rendőrség

gyermekbántalmazás

szexuális abúzus

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csicsmann László: borítékolható, hogy folyton kiújul majd a konfliktus Iránban

Csicsmann László: borítékolható, hogy folyton kiújul majd a konfliktus Iránban
A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója szerint mivel Izrael nem érte el a rezsimváltást Iránban, a térségben várhatóan időről időre újra kiéleződik a konfliktus. Csicsmann László az InfoRádió Aréna című műsorában arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok és Irán között tervezett megállapodás vélhetően nem rendezi az iráni nukleáris kérdést.
 

Irán drónokat lőtt ki, Amerika válaszcsapást mért

„Tisztítótűz akció”, gyermekbántalmazási ügy: egy embert őrizetbe vettek, szexuális bűncselekmény is történt

„Tisztítótűz akció”, gyermekbántalmazási ügy: egy embert őrizetbe vettek, szexuális bűncselekmény is történt

Öt embert gyanúsított meg a rendőrség gyermekek ellen elkövetett szexuális visszaélések és egyéb bűncselekmények miatt; egy embert őrizetbe vettek – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatója. A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató főigazgatóját, Kothencz Jánost is kihallgatták.
 

Házkutatások a gyermekvédelmi botrányban, öt embert fogtak el a magyar rendőrök

Az MNB-ügyben több helyen tart kutatásokat az ügyészség

Nyomoz a NAV a 17 millárdos NKA-pályázatok miatt

VIDEÓ
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Budapesti rejtély: több a turista, de kevesebb a bevétel. Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.29. péntek, 18:00
Gacsályi József
az Országos Vízügyi Főigazgatós főigazgató-helyettese
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: megjött Magyar Péter első bejelentése Brüsszelből

Tisza-kormány: megjött Magyar Péter első bejelentése Brüsszelből

Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelbe utazott, ahol a NATO-főtitkárral, a belga kormányfővel és az Európai Bizottság elnökével, utóbbival az uniós források lehívásáról is tárgyal. A miniszterelnök első kint töltött órái után eldőlt: Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez. A kormány eközben számos gyors intézkedést jelentett be: moratóriumot a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatására, a kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozatalát és a Klebelsberg Központ átalakítását. Az egészségügyi miniszter strukturális összeomlásról beszélt, 500 milliárd forint pluszforrást ígért az ágazatnak, az oktatási tárca pedig a pedagógusok adminisztrációs terheinek csökkentésébe kezd. A parlament visszavonta a Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépést, parlamenti vizsgálóbizottságok alakultak, az adóhatóság pedig házkutatást tartott a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőnél, ahol nagy mennyiségű ledarált iratot találtak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Erősen zárta a napot a forint: így áll most az euróval szemben

Erősen zárta a napot a forint: így áll most az euróval szemben

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran says it targeted American base after fresh US strikes

Iran says it targeted American base after fresh US strikes

The hostilities come during a fragile ceasefire between the US and Iran, and protracted negotiations to end the three-month war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 28. 18:55
Csicsmann László: borítékolható, hogy folyton kiújul majd a konfliktus Iránban
2026. május 28. 18:45
Macskáról is üzent Magyar Péter Brüsszelből
×
×