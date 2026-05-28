Gyermekbántalmazási ügy: egy embert őrizetbe vettek, szexuális bűncselekmény is történt

Jeney Áron rendőr dandártábornok azt mondta, a nyomozás 2024-ben egy névtelen bejelentés alapján kezdődött, ez arról szólt, hogy vidéki gyermekvédelmi intézményekben gyermekeket bántalmaznak, szexuális bűncselekményeket követtek el ellenük.

A nagy erőkkel megindult nyomozás során 120 embert hallgattak ki, köztük 13 kiskorút is.

Szerdán egy nagyobb akciót hajtottak végre, amelynek keretében öt személyt gyanúsítottak meg, egyet őrizetbe is vettek.

A nyomozás alátámasztotta, hogy

az egyik vidéki intézetben valóban történt szexuális bűncselekmény,

de a feltételezett elkövető 2019-ben meghalt. Ugyanakkor más bűncselekményekre, így bántalmazásokra is fény derült. Az is kirajzolódott, hogy voltak olyan intézményi dolgozók, akik tudtak ezekről a cselekményekről, de elhallgatták azokat vagy eltussolták az ügyet.

Az Index tudósítása szerint Csupor Máté alezredes, a Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatal főosztályvezetője ismertette, hogy a gyermekek elleni bűncselekményekre szakosodott osztályokkal együttműködve 14 helyszínen tartottak kutatást Békés és Csongrád-Csanád vármegyében.

A nyomozás kapott egy nevet is, így jött létre a Tisztítótűz akció.

Csupor Máté elmondta továbbá, hogy

az elkövető határvadászként szolgált, korábban gyermekvédelmi intézményben dolgozott. A gyanú szerint összesen nyolc gyermeket bántalmazott.

Egy kisfiút torkon rúgott, fojtogatott, lefejelte és mellkason rúgta. A hatóság emberei olyan esetről is tudnak, hogy az illető egy alkalommal elkísért egy gyermeket az iskolába, és az intézmény igazgatójának szeme láttára verte bele a gyerek fejét a táblába. Tekintve, hogy az illető az elmúlt napokig határvadászként szolgált, több lőfegyvert is lefoglaltak tőle.

Ismertette továbbá az alezredes, hogy Csanádpalotán egy 62 éves nő került a látószögükbe, aki a gyanú szerint két gyermeket megvert és fojtogatott. Elfogtak továbbá egy gyermekfelügyelőt, aki ugyan a bántalmazásokban nem vett részt, de azokat végig nézte és nem tett semmilyen lépést.

Megerősítették azt a korábbi sajtóinformációt is, hogy

a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató alapítóját és főigazgatóját, Kothencz Jánost is kihallgatták, aki az esetekről elé került jegyzőkönyveket nem megfelelően kezelte.

A nyomozók Dévaványán, Csanádpalotán, Hódmezővásárhelyen és Szegeden végzett kutatásokat a gyermekotthonokban, összesen 6 terrabájtnyi adatot és 13 zsáknyi iratot foglaltak le.

Olyan információk is felmerültek, hogy korábban is több szexuális és bántalmazó bűncselekményeket követtek el,

ezért évekre visszamenőleg elrendelte a KR NNI minden egyes esetnek a felülvizsgálatát, megnéznek minden jegyzőkönyvet, meghallgatnak minden érintetett.