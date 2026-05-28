Gulyás Gergely: a Fidesz együtt szavaz a Tiszával egy fontos témában

Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője csütörtökön a Facebookon közölte: a Fidesz és a KDNP frakciói támogatnak minden olyan költségcsökkentési szándékot, ami megőrzi az Országgyűlés méltóságát, nem jár az országgyűlési képviselői munka ellehetetlenítésével és minőségének romlásával.

„A Tisza Párt javaslatát ezért meg fogjuk szavazni” – tette hozzá.

Az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatás, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési források jelentős csökkentését javasolja az Országgyűlésről szóló törvény módosításával a Tisza két képviselője.

A parlamenti honlapon olvasható, Bujdosó Andrea frakcióvezető és Kalázdi-Kerekes Kinga által csütörtökön benyújtott előterjesztés előírja az országgyűlési képviselőket megillető, a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó keresethez rögzített

tiszteletdíj jelentős, 40 százalékos csökkentését,

emellett rendelkezik az egyes országgyűlési tisztségekhez, bizottsági tagsághoz kapcsolódó tiszteletdíj-szorzókról.

A törvényjavaslat jelentősen szűkíti a képviselők által igénybe vehető juttatások és támogatások körét is.

A lakás- vagy szállodahasználat költsége 31 százalékkal,

az irodabérletre fordítható költségek 52 százalékkal,

a képviselők munkáját segítő alkalmazottakra fordítható keret pedig 30 százalékkal csökken.

Megszűnik a képviselők számára biztosított hazai és külföldi mobiltelefon-költségtérítés, továbbá a budapesti képviselők számára eddig havi 2500 kilométernyi üzemanyag elszámolására lehetőséget adó költségkeret.