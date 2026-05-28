Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetõje felszólal az Országgyûlés plenáris ülésén az Országházban 2026. május 26-án.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Gulyás Gergely: a Fidesz együtt szavaz a Tiszával egy fontos témában

Infostart / MTI

A Fidesz és a KDNP frakciói megszavazzák a képviselői tiszteletdíjak, juttatások csökkentéséről szóló törvényjavaslatot, amelyet a Tisza Párt képviselői kezdeményeztek.

Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője csütörtökön a Facebookon közölte: a Fidesz és a KDNP frakciói támogatnak minden olyan költségcsökkentési szándékot, ami megőrzi az Országgyűlés méltóságát, nem jár az országgyűlési képviselői munka ellehetetlenítésével és minőségének romlásával.

„A Tisza Párt javaslatát ezért meg fogjuk szavazni” – tette hozzá.

Az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatás, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési források jelentős csökkentését javasolja az Országgyűlésről szóló törvény módosításával a Tisza két képviselője.

A parlamenti honlapon olvasható, Bujdosó Andrea frakcióvezető és Kalázdi-Kerekes Kinga által csütörtökön benyújtott előterjesztés előírja az országgyűlési képviselőket megillető, a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó keresethez rögzített

tiszteletdíj jelentős, 40 százalékos csökkentését,

emellett rendelkezik az egyes országgyűlési tisztségekhez, bizottsági tagsághoz kapcsolódó tiszteletdíj-szorzókról.

A törvényjavaslat jelentősen szűkíti a képviselők által igénybe vehető juttatások és támogatások körét is.

  • A lakás- vagy szállodahasználat költsége 31 százalékkal,
  • az irodabérletre fordítható költségek 52 százalékkal,
  • a képviselők munkáját segítő alkalmazottakra fordítható keret pedig 30 százalékkal csökken.

Megszűnik a képviselők számára biztosított hazai és külföldi mobiltelefon-költségtérítés, továbbá a budapesti képviselők számára eddig havi 2500 kilométernyi üzemanyag elszámolására lehetőséget adó költségkeret.

Gripeneket kapnak az ukránok, Moszkva bevetette a szuperritka cirkálókétáját – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Ulf Kristersson svéd miniszterelnök nagy bejelentést tett: hamarosan Gripenek érkeznek Ukrajnába – közölte a Kyiv Independent. Ezt megelőzően arról beszélt, hogy összesen 100-nál is több vadászgép is érkezhet az országba. A május 24-i nagyszabású kijevi rakétatámadás során keletkezett roncsok elemzése arra utal, hogy Oroszország bevethette a ritka 9M729-es cirkálórakétát. Ez a lépés komoly kérdéseket vet fel a fegyverválasztás stratégiai logikájával kapcsolatban - írta a Defence Express. Cikkük folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Kiakadt egy hazai szervezet a devizahiteles végrehajtások felfüggesztése miatt: emiatt ítélik el a lépést

A szervezet rámutatott, hogy nem egyértelmű a tervezet tárgyi hatálya, ami sérti a normavilágosság követelményét, ezáltal a jogbiztonság végül a jogállamiság elvét.

Iran says it targeted American base after fresh US strikes

The hostilities come during a fragile ceasefire between the US and Iran, and protracted negotiations to end the three-month war.

