Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai-védelmi szövetségének – írta közösségi oldalán a miniszterelnök, miután a NATO főtitkárával tárgyalt Brüsszelben. Magyar Péter a találkozón megerősítette, hogy Magyarország nem küld sem fegyvereket sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba, Mark Rutte pedig tájékoztatta a miniszterelnököt a július 7-8-i ankarai NATO-csúcs előkészületeiről és a Hormuzi-szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről.

Aláírta a köztársasági elnök, így holnap hatályba lép az a jogszabály, amelynek értelmében Magyarország mégsem lép ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Egyben hatályát veszti a büntetőbíróságból történő kilépéséről szóló 2025-ös törvény.

A megváltozott nemzetközi helyzetben szükségesnek tartja Magyarország fenyegetettségének újraértékelését, a magyar katonáknak pedig világos pályaképet adna és változtatna kiképzésükön a leendő vezérkari főnök. Sándor Zsolt altábornagy a kinevezése előtti meghallgatásán, az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságában beszélt erről Sándor Zsolt Böröndi Gábort váltja, akit érdemei elismerése mellett a diplomáciában vagy a védelmi iparban tovább szolgálhatja Magyarországot.

Megállapodtak a tűzszünet meghosszabbításáról az Egyesült Államok és Irán tárgyalói – értesült a CNN. Az egyezség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is. Az előzetes bejelentés szerint az egyezség 60 napos időtartamra szólhat, de egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. A megállapodás szerint a következő két hónapban korlátozások nélkül helyreállhat a Hormuzi-szoros szabad forgalma, Iránnak pedig 30 napon belül minden, a vízi útvonalon telepített aknát el kell távolítania.

Bizonyítékokat, valamint informatikai eszközöket foglaltak le a nyomozók a Nemzeti Kulturális Alapnál, valamint a Kulturális és Innovációs Minisztérium jogutódjánál a szerda estig tartó házkutatásnál - erősítette meg az adóhatóság. A NAV azt közölte: a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokat vizsgálják, költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt folytatnak nyomozást. A NAV már korábban megkezdte a tanúkihallgatásokat

Egyidőben 14 helyen tartott tegnap házkutatást a rendőrség és 5 embert elfogtak fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt. Pósfai Gábor belügyminiszter a Facebookon azt írta: a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda eljárást folytat gyermekvédelmi intézményekben felmerült, fiatalkorúakat érintő bántalmazások és azok intézményi kezelésének vizsgálata kapcsán. A 444 úgy értesült, hogy az érintett intézmény a Szeged-Csanádi Egyházmegye által fenntartott Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató.

Benyújtotta a képviselői tiszteletdíjak, juttatások csökkentéséről szóló törvényjavaslatot a Tisza. A Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk frakciói is támogatják javaslatot. Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője közölte, hogy támogatnak minden olyan költségcsökkentési szándékot, ami megőrzi az Országgyűlés méltóságát, nem jár az országgyűlési képviselői munka ellehetetlenítésével és minőségének romlásával. Toroczkai László, a Mi Hazánk pártelnöke a polgármesterek esetében ellenzi a bérek csökkentését.

Nem fogadja el a korábbi fővárosi főispán által aláírt, összesen 70 millió forint végkielégítés kifizetéséről szóló szerződéseket a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium vezetője, az érintetteknek vissza kell fizetniük a pénzt. Lőrincz Viktória Facebook-oldalán azt írta: Sára Botond a választást követő napon közös megegyezéssel történő felmondásokat írt alá saját hattagú stábjával, amelyek alapján összesen 70 millió forint végkielégítést fizettek ki. Bejelentette azt is, hogy a kormány tagjaihoz hasonlóan a főispánoknak járó végkielégítések kifizetését is megtagadja.

Üdvözli a kórházi fertőzésekre vonatkozó új szabályozást a Betegszervezetek Magyarországi Szövetsége, de az érintett szervezetek szélesebb körű bevonását kéri az egészségügyet érintő jogszabályok előkészítésébe. A szövetség azután közölte ezt, hogy a kormány döntése értelmében szeptemberre nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzési adatokat és a betegjogi rendszert is megerősítik.

Magyarország visszanyerte mentességét a madárinfluenzától, ezt az Állategészségügyi Világszervezet is megerősítette – közölte a Nébih. Ez lehetővé teszi az élő baromfi és baromfitermékek akadálymentes kereskedelmét az egyes harmadik országokkal. A mentességről az országos főállatorvos hivatalos levélben tájékoztatja a partnerországok illetékes hatóságait.

Magzatkárosító szert azonosított a CATL debreceni akkumulátorgyára előtt felbugyogó zöld folyadékban egy független laboratórium. Tompa Enikő tiszás országgyűlési képviselő Facebook-bejegyzésében úgy fogalmaz: aggasztó képet fest az a független laboratóriumi elemzés, amelyet a folyadékból vett mintán végeztek.

Áprilisban 55 ezerrel csökkent a foglalkoztatottak száma éves összevetésben, a munkanélküliségi ráta 4,5 százalék volt. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint áprilisban 4 millió 619 ezer volt a foglalkoztatottak átlagos létszáma a munkanélküliek száma pedig 216 ezer.

5 év alatt csaknem megduplázódtak a használt lakásárak Budapesten - hívja fel a figyelmet elemzésében az ingatlan.com. A portál szerint a fővárosban 2021-ben még 25 millió forint körül volt a belépőszint a lakáspiacra, most azonban 50 millió forintnál kezdődik. A fővároson kívüli piacon is hasonló a helyzet: Debrecenben is 50 millióra emelkedett a belépési küszöb.

Egyhangúlag Gáncs Kristófot választotta elnöknek a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet közgyűlése, miután Lehel László lemondott tisztségéről. Lehel László a szervezet 1991-es alapítása óta vezette a segélyszervezetet. Gáncs Kristóf korábban ügyvezető igazgatóként dolgozott, és a szervezetnél lezajlott generációváltás részeként került az elnöki posztra.