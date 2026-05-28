ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.4
usd:
304.3
bux:
131452.7
2026. május 28. csütörtök Csanád, Emil
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Magyar Péter Brüsszelben, csökkenő képviselői fizetések – a nap hírei

Infostart

Magyar Péter a belga miniszterelnökkel és a NATO-főtitkárral tárgyalt Brüsszelben, benyújtotta az Országgyűlésnek a képviselői tiszteletdíjak, juttatások csökkentéséről szóló törvényjavaslatot a kormány, áprilisban 55 ezerrel csökkent a foglalkoztatottak száma éves összevetésben – a nap legfontosabb hírei.

Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai-védelmi szövetségének – írta közösségi oldalán a miniszterelnök, miután a NATO főtitkárával tárgyalt Brüsszelben. Magyar Péter a találkozón megerősítette, hogy Magyarország nem küld sem fegyvereket sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba, Mark Rutte pedig tájékoztatta a miniszterelnököt a július 7-8-i ankarai NATO-csúcs előkészületeiről és a Hormuzi-szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről.

Aláírta a köztársasági elnök, így holnap hatályba lép az a jogszabály, amelynek értelmében Magyarország mégsem lép ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Egyben hatályát veszti a büntetőbíróságból történő kilépéséről szóló 2025-ös törvény.

A megváltozott nemzetközi helyzetben szükségesnek tartja Magyarország fenyegetettségének újraértékelését, a magyar katonáknak pedig világos pályaképet adna és változtatna kiképzésükön a leendő vezérkari főnök. Sándor Zsolt altábornagy a kinevezése előtti meghallgatásán, az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságában beszélt erről Sándor Zsolt Böröndi Gábort váltja, akit érdemei elismerése mellett a diplomáciában vagy a védelmi iparban tovább szolgálhatja Magyarországot.

Megállapodtak a tűzszünet meghosszabbításáról az Egyesült Államok és Irán tárgyalói – értesült a CNN. Az egyezség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is. Az előzetes bejelentés szerint az egyezség 60 napos időtartamra szólhat, de egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. A megállapodás szerint a következő két hónapban korlátozások nélkül helyreállhat a Hormuzi-szoros szabad forgalma, Iránnak pedig 30 napon belül minden, a vízi útvonalon telepített aknát el kell távolítania.

Bizonyítékokat, valamint informatikai eszközöket foglaltak le a nyomozók a Nemzeti Kulturális Alapnál, valamint a Kulturális és Innovációs Minisztérium jogutódjánál a szerda estig tartó házkutatásnál - erősítette meg az adóhatóság. A NAV azt közölte: a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokat vizsgálják, költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt folytatnak nyomozást. A NAV már korábban megkezdte a tanúkihallgatásokat

Egyidőben 14 helyen tartott tegnap házkutatást a rendőrség és 5 embert elfogtak fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt. Pósfai Gábor belügyminiszter a Facebookon azt írta: a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda eljárást folytat gyermekvédelmi intézményekben felmerült, fiatalkorúakat érintő bántalmazások és azok intézményi kezelésének vizsgálata kapcsán. A 444 úgy értesült, hogy az érintett intézmény a Szeged-Csanádi Egyházmegye által fenntartott Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató.

Benyújtotta a képviselői tiszteletdíjak, juttatások csökkentéséről szóló törvényjavaslatot a Tisza. A Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk frakciói is támogatják javaslatot. Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője közölte, hogy támogatnak minden olyan költségcsökkentési szándékot, ami megőrzi az Országgyűlés méltóságát, nem jár az országgyűlési képviselői munka ellehetetlenítésével és minőségének romlásával. Toroczkai László, a Mi Hazánk pártelnöke a polgármesterek esetében ellenzi a bérek csökkentését.

Nem fogadja el a korábbi fővárosi főispán által aláírt, összesen 70 millió forint végkielégítés kifizetéséről szóló szerződéseket a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium vezetője, az érintetteknek vissza kell fizetniük a pénzt. Lőrincz Viktória Facebook-oldalán azt írta: Sára Botond a választást követő napon közös megegyezéssel történő felmondásokat írt alá saját hattagú stábjával, amelyek alapján összesen 70 millió forint végkielégítést fizettek ki. Bejelentette azt is, hogy a kormány tagjaihoz hasonlóan a főispánoknak járó végkielégítések kifizetését is megtagadja.

Üdvözli a kórházi fertőzésekre vonatkozó új szabályozást a Betegszervezetek Magyarországi Szövetsége, de az érintett szervezetek szélesebb körű bevonását kéri az egészségügyet érintő jogszabályok előkészítésébe. A szövetség azután közölte ezt, hogy a kormány döntése értelmében szeptemberre nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzési adatokat és a betegjogi rendszert is megerősítik.

Magyarország visszanyerte mentességét a madárinfluenzától, ezt az Állategészségügyi Világszervezet is megerősítette – közölte a Nébih. Ez lehetővé teszi az élő baromfi és baromfitermékek akadálymentes kereskedelmét az egyes harmadik országokkal. A mentességről az országos főállatorvos hivatalos levélben tájékoztatja a partnerországok illetékes hatóságait.

Magzatkárosító szert azonosított a CATL debreceni akkumulátorgyára előtt felbugyogó zöld folyadékban egy független laboratórium. Tompa Enikő tiszás országgyűlési képviselő Facebook-bejegyzésében úgy fogalmaz: aggasztó képet fest az a független laboratóriumi elemzés, amelyet a folyadékból vett mintán végeztek.

Áprilisban 55 ezerrel csökkent a foglalkoztatottak száma éves összevetésben, a munkanélküliségi ráta 4,5 százalék volt. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint áprilisban 4 millió 619 ezer volt a foglalkoztatottak átlagos létszáma a munkanélküliek száma pedig 216 ezer.

5 év alatt csaknem megduplázódtak a használt lakásárak Budapesten - hívja fel a figyelmet elemzésében az ingatlan.com. A portál szerint a fővárosban 2021-ben még 25 millió forint körül volt a belépőszint a lakáspiacra, most azonban 50 millió forintnál kezdődik. A fővároson kívüli piacon is hasonló a helyzet: Debrecenben is 50 millióra emelkedett a belépési küszöb.

Egyhangúlag Gáncs Kristófot választotta elnöknek a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet közgyűlése, miután Lehel László lemondott tisztségéről. Lehel László a szervezet 1991-es alapítása óta vezette a segélyszervezetet. Gáncs Kristóf korábban ügyvezető igazgatóként dolgozott, és a szervezetnél lezajlott generációváltás részeként került az elnöki posztra.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter Brüsszelben, csökkenő képviselői fizetések – a nap hírei

a nap hírei

a nap legfontosabb hírei

napinfó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Zsidai Zoltán Roy: a versenytársaink a turizmust kivették a politikai közegből

Zsidai Zoltán Roy: a versenytársaink a turizmust kivették a politikai közegből

Zsidai Zoltán Roy gasztronómiai szakember, a Zsidai csoport tulajdonosát, ügyvezetője, a Magyar Éttermi Szövetség elnöke a turizmus és vendéglátás magyarországi helyzetéről, prioritásairól beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában. Érdekes összehasonlítást tett a pincérek budapesti és londoni keresete között.
BL-döntő: elárasztják a rendőrök Budapestet a hétvégén

BL-döntő: elárasztják a rendőrök Budapestet a hétvégén

Az UEFA Bajnokok Ligája-döntő és a kapcsolódó rendezvények rendőri biztosítása érdekében május 29. és 31. között. fokozott ellenőrzés lesz Budapesten és több autópályán, valamint a repülőtér környékén.
 

A kormány nyugtat: fizetnek a BL-döntőre, nem lesz fennakadás a Balásy-ügy miatt a rendezésben

Így erősít a BKK a budapesti BL-döntő időszakában

Elképesztő készültség a BL-döntő idején Párizsban, zavargásokra készül a francia rendőrség

Itt a közlekedési káosz, Budapest fő ütőerein vannak lezárások – térkép

VIDEÓ
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Budapesti rejtély: több a turista, de kevesebb a bevétel. Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.29. péntek, 18:00
Gacsályi József
az Országos Vízügyi Főigazgatós főigazgató-helyettese
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Közel az iráni béke? Emelkedtek az amerikai tőzsdék

Közel az iráni béke? Emelkedtek az amerikai tőzsdék

Csütörtökre virradóra ismét egymásnak támadtak a felek Iránban, ennek hatására pedig nagyobb mozgásokat láthatunk ma reggel a tőzsdéken. Ázsia után Európában is estek a piacok, emellett ismét felfelé vette az irányt az olajár. Délután aztán arról jelentek meg sajtóértesülések, hogy már csak Donald Trump aláírása hiányzik a béketervhez, melynek hatására az olajár lefordult, az amerikai tőzsdéken pedig többnyire pozitív hangulat volt látható.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szédítő sebességgel terjed a halálos kór: a védekezést az egészségügyi dolgozók elleni támadások is nehezítik

Szédítő sebességgel terjed a halálos kór: a védekezést az egészségügyi dolgozók elleni támadások is nehezítik

Egyre reménytelenebbnek tűnik a Kongói Demokratikus Köztársaságban tomboló ebolajárvány megfékezése.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US and Iran reach tentative deal to extend ceasefire, US officials say

US and Iran reach tentative deal to extend ceasefire, US officials say

But there has been conflicting information from Tehran, with one news agency reporting that no deal has been finalised or confirmed.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 28. 22:16
A páros számok nyertek, nem a játékosok
2026. május 28. 21:45
Itt a lehetőség felkerülni a turizmus térképére: hamarosan zárul egy fontos szavazás
×
×