Az ukránok szerint nem gyerekeket, hanem új janicsárokat támadtak meg

A veterán szakértő kifejtette, hogy a Starobilszkot ért csapásban nem gyermekek vesztették életüket, ahogy azt az orosz propaganda állítja, hanem katonai korú fiatalok. Az érintettek egy olyan főiskolán tanultak, ahol a pilóta nélküli rendszerek kezelését oktatták, és ahonnan közvetlenül a biztonsági szervekhez toborozták a hallgatókat. Bár a képzésre vonatkozó információk egy részét azóta törölték az internetről, a nyilvános anyagokban korábban nyíltan szerepelt a drónkezelői program – írja az index.hu a külföldi informáió alapján.

Taran szerint különösen súlyos nemzetközi jogi kérdéseket vet fel, ha az elhunytak a megszállt ukrán területekről származtak, mivel Oroszország ebben az esetben a saját hazájuk és népük ellen veti be a helyi fiatalokat.

Úgy fogalmazott, hogy

ők egy új birodalom új janicsárjai, akiknek kard helyett ezúttal FPV-drón és vezérlőpult van a kezükben.

A szakértő hozzátette, hogy a védelmi erők az ilyen jellegű katonai célpontok elleni támadásokat minden esetben több szinten ellenőrzik és hagyják jóvá a végrehajtás előtt.