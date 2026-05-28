2026. május 28. csütörtök Csanád, Emil
Lángok csapnak fel egy orosz légicsapásban találatot kapott társasházból a kelet-ukrajnai Donyecki területen fekvõ Kramatorszkban 2026. május 25-én. Vadim Filaskin donyecki kormányzó szerint a támadásban legkevesebb tizenketten megsebesültek, köztük egy gyermek. Az orosz védelmi minisztérium szerint az orosz légvédelem reggelre virradóan 59 ukrán repülõgép-típusú drónt lõtt le hat régió felett.
Az ukránok szerint nem gyerekeket, hanem új janicsárokat támadtak meg

Az Oszmán Birodalom janicsárrendszeréhez hasonlította az orosz oldalon harcoló, megszállt területekről besorozott ukrán fiatalok helyzetét Viktor Taran ukrán katonai szakértő és drónkezelő-kiképző a Starobilszk elleni támadás kapcsán – jelentette az ukrán Focus magazin.

A veterán szakértő kifejtette, hogy a Starobilszkot ért csapásban nem gyermekek vesztették életüket, ahogy azt az orosz propaganda állítja, hanem katonai korú fiatalok. Az érintettek egy olyan főiskolán tanultak, ahol a pilóta nélküli rendszerek kezelését oktatták, és ahonnan közvetlenül a biztonsági szervekhez toborozták a hallgatókat. Bár a képzésre vonatkozó információk egy részét azóta törölték az internetről, a nyilvános anyagokban korábban nyíltan szerepelt a drónkezelői program – írja az index.hu a külföldi informáió alapján.

Taran szerint különösen súlyos nemzetközi jogi kérdéseket vet fel, ha az elhunytak a megszállt ukrán területekről származtak, mivel Oroszország ebben az esetben a saját hazájuk és népük ellen veti be a helyi fiatalokat.

Úgy fogalmazott, hogy

ők egy új birodalom új janicsárjai, akiknek kard helyett ezúttal FPV-drón és vezérlőpult van a kezükben.

A szakértő hozzátette, hogy a védelmi erők az ilyen jellegű katonai célpontok elleni támadásokat minden esetben több szinten ellenőrzik és hagyják jóvá a végrehajtás előtt.

