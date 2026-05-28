ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.14
usd:
303.99
bux:
131452.7
2026. május 28. csütörtök Csanád, Emil
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Silhouette of military operation at sunset with sun glare.
Nyitókép: razihusin/Getty Images

Nyolc amerikai katona sérült meg Lengyelországban

Infostart / MTI

Nyolc amerikai katona sérült meg csütörtökön egy közúti balesetben, miközben az északnyugat-lengyelországi Drawsko Pomorskiében működő gyakorlótérre utaztak.

A tehergépkocsin összesen 24 katona utazott, amikor a jármű Drawsko Pomorskie közelében váratlanul letért az országútról és felborult – mondta el Tomasz Zygmunt, a katonai rendészet helyi szóvivője.

Előzetes hatósági vizsgálat szerint a balesetet a gépkocsivezető figyelmetlensége okozta.

Az egyik sérült katonát súlyos állapotban, helikopterrel szállították kórházba. További hat bajtársát környékbeli járási kórházakban ápolnak, állapotuk stabil. Egy sérült katona elutasította a kórházba szállítást.

A baleset körülményeit a lengyel katonai rendészet vizsgálja a nyugat-lengyelországi Poznanban működő katonai ügyészség felügyelete alatt.

Lengyelországban mintegy 10 ezer amerikai katona állomásozik, egy részük rotációs, egy másik pedig állandó jelleggel.

Donald Trump nemrég közölte, hogy 5 ezer amerikai katonát vezényelnek át Németországból Lengyelországba.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Nyolc amerikai katona sérült meg Lengyelországban

baleset

lengyelország

egyesült államok

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Zsidai Zoltán Roy: a versenytársaink a turizmust kivették a politikai közegből

Zsidai Zoltán Roy: a versenytársaink a turizmust kivették a politikai közegből

Zsidai Zoltán Roy gasztronómiai szakember, a Zsidai csoport tulajdonosát, ügyvezetője, a Magyar Éttermi Szövetség elnöke a turizmus és vendéglátás magyarországi helyzetéről, prioritásairól beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában. Érdekes összehasonlítást tett a pincérek budapesti és londoni keresete között.
BL-döntő: elárasztják a rendőrök Budapestet a hétvégén

BL-döntő: elárasztják a rendőrök Budapestet a hétvégén

Az UEFA Bajnokok Ligája-döntő és a kapcsolódó rendezvények rendőri biztosítása érdekében május 29. és 31. között. fokozott ellenőrzés lesz Budapesten és több autópályán, valamint a repülőtér környékén.
 

A kormány nyugtat: fizetnek a BL-döntőre, nem lesz fennakadás a Balásy-ügy miatt a rendezésben

Így erősít a BKK a budapesti BL-döntő időszakában

Elképesztő készültség a BL-döntő idején Párizsban, zavargásokra készül a francia rendőrség

Itt a közlekedési káosz, Budapest fő ütőerein vannak lezárások – térkép

VIDEÓ
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Budapesti rejtély: több a turista, de kevesebb a bevétel. Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.29. péntek, 18:00
Gacsályi József
az Országos Vízügyi Főigazgatós főigazgató-helyettese
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lecsapott az EU: szankciókat kaptak a nyakukba az izraeli telepesek – Világörökségi helyszín miatt aggódnak Libanonban

Lecsapott az EU: szankciókat kaptak a nyakukba az izraeli telepesek – Világörökségi helyszín miatt aggódnak Libanonban

Az Európai Unió újabb szankciókat vezetett be négy izraeli szervezet és három személy ellen a palesztinokkal szembeni súlyos emberi jogi visszaélések miatt - közölte csütörtökön az uniós tagállami kormányokat tömörítő Tanács.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő iramot diktálnak a kínai autógyártók: a nyugati riválisok egyre nagyobb bajban vannak

Elképesztő iramot diktálnak a kínai autógyártók: a nyugati riválisok egyre nagyobb bajban vannak

A kínai autógyártók olyan tempóban húznak el a nyugati, japán és dél-koreai riválisaiktól, hogy azok kénytelenek gyökeresen újragondolni a Kína-stratégiájukat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US and Iran reach tentative deal to extend ceasefire, US officials say

US and Iran reach tentative deal to extend ceasefire, US officials say

The framework, which has yet to be approved by President Trump, would extend the ceasefire and launch nuclear talks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 28. 21:25
Elképesztő összeget költ fegyverre Ukrajna az európai hitelből
2026. május 28. 20:45
Iszlamista terrorista késelt a svájci pályaudvaron
×
×