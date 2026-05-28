Nyolc amerikai katona sérült meg Lengyelországban

A tehergépkocsin összesen 24 katona utazott, amikor a jármű Drawsko Pomorskie közelében váratlanul letért az országútról és felborult – mondta el Tomasz Zygmunt, a katonai rendészet helyi szóvivője.

Előzetes hatósági vizsgálat szerint a balesetet a gépkocsivezető figyelmetlensége okozta.

Az egyik sérült katonát súlyos állapotban, helikopterrel szállították kórházba. További hat bajtársát környékbeli járási kórházakban ápolnak, állapotuk stabil. Egy sérült katona elutasította a kórházba szállítást.

A baleset körülményeit a lengyel katonai rendészet vizsgálja a nyugat-lengyelországi Poznanban működő katonai ügyészség felügyelete alatt.

Lengyelországban mintegy 10 ezer amerikai katona állomásozik, egy részük rotációs, egy másik pedig állandó jelleggel.

Donald Trump nemrég közölte, hogy 5 ezer amerikai katonát vezényelnek át Németországból Lengyelországba.