ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.17
usd:
305.29
bux:
131203.48
2026. május 28. csütörtök Csanád, Emil
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke a jegybank épületében 2020. április 16-án.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Az MNB-ügyben több helyen tart kutatásokat az ügyészség

Infostart / MTI

A Központi Nyomozó Főügyészség (KNyF) több társszerv, így a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) közreműködésével kutatásokat tart az úgynevezett MNB-ügyben, több helyszínen. A Magyar Nemzeti Bank új vezetése átadta a rendelkezésére álló dokumentumokat a hatóságoknak.

Részleteket az intézkedésről nem árultak el, annyit közöltek, hogy bővebb tájékoztatást az ügyben a péntekre időközben meghirdetett háttérbeszélgetésen adnak a sajtó számára.

A Magyar Nemzeti Bank új elnökének, Varga Mihálynak az utasítására a jegybank korábban belső vizsgálatot folytatott a jegybank korábbi, Matolcsy György-féle vezetéséhez és az Erste Bankhoz kapcsolódóan nyilvánosságra került információk ügyében. A vizsgálat megállapításait és a rendelkezésre álló adatokat értékelve a jegybank új vezetése május elején feljelentést tett hatáskör túllépésével elkövetett hivatali visszaélés bűntett gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen.

A jegybank tájékoztatása szerint a rendelkezésre álló dokumentumokat és információkat átadta az ügyben akkor már eljárást folytató Nemzeti Nyomozó Irodának.

A Magyar Nemzeti Bank előző vezetése idején több százmilliárd forint sorsa lett kétséges, miután alapítványokba került ki a vagyon. Az ügyben az Állami Számvevőszék adott ki jelentést, nyomozások indultak, az Országgyűlés pedig vizsgálóbizottságot hozott létre.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Az MNB-ügyben több helyen tart kutatásokat az ügyészség

rendőrség

mnb

nyomozás

ügyészség

magyar nemzeti bank

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Budapesti rejtély: több a turista, de kevesebb a bevétel. Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.28. csütörtök, 18:00
Szabados Gábor
sportközgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Vedd át az irányítást a Google algoritmusától: legyen a Portfolio a preferált hírforrásod

Vedd át az irányítást a Google algoritmusától: legyen a Portfolio a preferált hírforrásod

A Google áprilisi frissítésével a felhasználók maguk dönthetik el, mely hírportálok jelenjenek meg hangsúlyosan a keresési eredmények Top Stories blokkjában. A beállítás kevesebb mint egy percet vesz igénybe, megmutatjuk, hogyan teheted a Portfolio-t preferált hírforrássá a Google-ban is.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Befejezheti a vébé után Luka Modric: nincs miért folytatnia a horvát legendának?

Befejezheti a vébé után Luka Modric: nincs miért folytatnia a horvát legendának?

Luka Modrić komolyan fontolgatja a visszavonulást a 2026-os világbajnokság után: a Milan lemaradt a Bajnokok Ligájáról, Massimiliano Allegrit pedig menesztették a kispadról.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran says it targeted American base after fresh US strikes

Iran says it targeted American base after fresh US strikes

The hostilities come during a fragile ceasefire between the US and Iran, and protracted negotiations to end the three-month war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 28. 15:51
Ilyen kiképzés biztosan nem lesz – A kézigránátügyről is beszélt az új vezérkari főnök
2026. május 28. 15:27
Itt a közlekedési armageddon, Budapest fő ütőerein vannak lezárások – térkép
×
×