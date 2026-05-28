Az MNB-ügyben több helyen tart kutatásokat az ügyészség

Részleteket az intézkedésről nem árultak el, annyit közöltek, hogy bővebb tájékoztatást az ügyben a péntekre időközben meghirdetett háttérbeszélgetésen adnak a sajtó számára.

A Magyar Nemzeti Bank új elnökének, Varga Mihálynak az utasítására a jegybank korábban belső vizsgálatot folytatott a jegybank korábbi, Matolcsy György-féle vezetéséhez és az Erste Bankhoz kapcsolódóan nyilvánosságra került információk ügyében. A vizsgálat megállapításait és a rendelkezésre álló adatokat értékelve a jegybank új vezetése május elején feljelentést tett hatáskör túllépésével elkövetett hivatali visszaélés bűntett gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen.

A jegybank tájékoztatása szerint a rendelkezésre álló dokumentumokat és információkat átadta az ügyben akkor már eljárást folytató Nemzeti Nyomozó Irodának.

A Magyar Nemzeti Bank előző vezetése idején több százmilliárd forint sorsa lett kétséges, miután alapítványokba került ki a vagyon. Az ügyben az Állami Számvevőszék adott ki jelentést, nyomozások indultak, az Országgyűlés pedig vizsgálóbizottságot hozott létre.