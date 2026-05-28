2026. május 28. csütörtök
Az FTC játékosok gólöröme a labdarúgó Simple Nõi Liga döntõjének Puskás Akadémia - Ferencváros második mérkõzésén a felcsúti Pancho Arénában 2026. május 28-án. Ferencváros nyert 8-0-ra.
Nyitókép: Hegedüs Róbert

A Fradi kiütötte a Puskás Akadémiát és bajnok az NB I-ben

Infostart / MTI

A Ferencváros idegenben aratott 8-0-s győzelmet a 62. perctől emberhátrányban játszó Puskás Akadémia felett a női labdarúgó NB I döntőjének csütörtöki második mérkőzésén, így 2-0-ra megnyerte a párharcot és megvédte bajnoki címét.

A felcsúti Pancho Arénában rendezett találkozón az első pillanattól kezdve fölényben futballozott az FTC, amely az első meccsen 6-2-re diadalmaskodott. Az első öt percben szerzett két góllal gyorsan ellépett a vendégegyüttes, amely a 3-0-s első félidő és a szünet után tovább "gyártotta" a gólokat, igaz, ebben segítségére volt, hogy ellenfele több mint 30 percen keresztül létszámhátrányban volt. A mérkőzés krónikájához tartozik, hogy a ferencvárosi Nagy Vanessza mesterhármast ért el úgy, hogy a hajrában tizenegyest hibázott.

A kupagyőztes Ferencváros sorozatban hetedszer hódította el a bajnoki aranyérmet, összességében pedig kilencedik alkalommal lett a női bajnokság legjobbja. A Puskás Akadémia a tavalyi bronz után ezúttal ezüstérmet szerzett.

Simple Liga, döntő, visszavágó:

Puskás Akadémia FC–Ferencvárosi TC 0-8 (0-3)

gól: Nagy Va. (1., 60., 63., a harmadikat 11-esből), Kubassova (5., 37.), Zágonyi (49.), Csányi (66.), Ott (72.)

A párharcot 2-0-ra nyerte a Ferencváros.

