A Fradi kiütötte a Puskás Akadémiát és bajnok az NB I-ben

A felcsúti Pancho Arénában rendezett találkozón az első pillanattól kezdve fölényben futballozott az FTC, amely az első meccsen 6-2-re diadalmaskodott. Az első öt percben szerzett két góllal gyorsan ellépett a vendégegyüttes, amely a 3-0-s első félidő és a szünet után tovább "gyártotta" a gólokat, igaz, ebben segítségére volt, hogy ellenfele több mint 30 percen keresztül létszámhátrányban volt. A mérkőzés krónikájához tartozik, hogy a ferencvárosi Nagy Vanessza mesterhármast ért el úgy, hogy a hajrában tizenegyest hibázott.

A kupagyőztes Ferencváros sorozatban hetedszer hódította el a bajnoki aranyérmet, összességében pedig kilencedik alkalommal lett a női bajnokság legjobbja. A Puskás Akadémia a tavalyi bronz után ezúttal ezüstérmet szerzett.

Simple Liga, döntő, visszavágó:

Puskás Akadémia FC–Ferencvárosi TC 0-8 (0-3)

gól: Nagy Va. (1., 60., 63., a harmadikat 11-esből), Kubassova (5., 37.), Zágonyi (49.), Csányi (66.), Ott (72.)

A párharcot 2-0-ra nyerte a Ferencváros.