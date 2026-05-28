2026. május 28. csütörtök Csanád, Emil
Nyitókép: Facebook/Temu

Gigantikus bírságot kapott a Temu

Infostart / MTI

200 millió eurós bírságot kapott az EU-tól a Temu. Gond volt a gyerekjátékokkal és az elektronikai termékekkel is.

Az Európai Bizottság 200 millió euróra büntette a Temu kínai webáruházat, mivel a véleménye szerint a vállalat nem azonosította, elemezte és nem értékelte alaposan a platformján elérhető illegális termékek rendszerszintű kockázatait, valamint az ebből eredő, az Európai Unió fogyasztóit érő károkat – tájékoztatott a brüsszeli testület csütörtökön.

Az Európai Bizottság szerint az online piacteret üzemeltető Temu megsértette a digitális szolgáltatásokról szóló uniós jogszabályt (DSA) azzal, hogy kockázatértékelése nem felel meg az abban foglalt szabványoknak, így a fogyasztók nagy valószínűséggel továbbra is találkozhatnak illegális termékekkel a webáruház oldalán.

A Temu „súlyosan alábecsülte, hogy az uniós fogyasztók milyen gyakran találkoznak illegális termékekkel”

– fogalmaztak.

Az uniós bizottság arról tájékoztatott, hogy próbavásárlásai során egyebek mellett

  • az elektromos eszközök töltőinek nagyon magas százaléka nem felelt meg az alapvető biztonsági követelményeknek.
  • A gyermekjátékok nagy százaléka közepes vagy magas szintű biztonsági kockázatot jelentett azok határértékeket meghaladó mennyiségű vegyianyag-tartalmuk miatt.
  • Más játékok levehető alkatrészei pedig fulladást okozhattak.

A vállalat nem értékelte megfelelően, hogy szolgáltatásának ajánlásai és termékpromóciós programjai miként erősítheti fel az illegális termékek terjesztésének kockázatát – indokolta döntését az Európai Bizottság, mely emlékeztetett: a digitális szolgáltatásokról szóló uniós szabályozás értelmében a nagy online platformoknak gondosan fel kell mérniük a szolgáltatásaikhoz kapcsolódó rendszerszintű kockázatokat, és azok elkerülésére megfelelő intézkedéseket kell hozniuk.

A megfelelő kockázatértékelések elmulasztása a digitális szolgáltatásokról szóló törvény különösen súlyos megsértését jelenti - hangsúlyozta az uniós bizottság. A kiszabott bírságot a jogsértés jellegének, súlyosságának és időtartamának figyelembevételével számították ki – tájékoztattak.

A Temunak augusztus 28-ig cselekvési tervet kell benyújtania intézkedésekkel a kockázatértékelési kötelezettségek megszegésének orvoslására – tették hozzá.

Zsidai Zoltán Roy: a versenytársaink a turizmust kivették a politikai közegből

Zsidai Zoltán Roy gasztronómiai szakember, a Zsidai csoport tulajdonosát, ügyvezetője, a Magyar Éttermi Szövetség elnöke a turizmus és vendéglátás magyarországi helyzetéről, prioritásairól beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában. Érdekes összehasonlítást tett a pincérek budapesti és londoni keresete között.
BL-döntő: elárasztják a rendőrök Budapestet a hétvégén

Az UEFA Bajnokok Ligája-döntő és a kapcsolódó rendezvények rendőri biztosítása érdekében május 29. és 31. között. fokozott ellenőrzés lesz Budapesten és több autópályán, valamint a repülőtér környékén.
 

Közel az iráni béke? Emelkedtek az amerikai tőzsdék

Csütörtökre virradóra ismét egymásnak támadtak a felek Iránban, ennek hatására pedig nagyobb mozgásokat láthatunk ma reggel a tőzsdéken. Ázsia után Európában is estek a piacok, emellett ismét felfelé vette az irányt az olajár. Délután aztán arról jelentek meg sajtóértesülések, hogy már csak Donald Trump aláírása hiányzik a béketervhez, melynek hatására az olajár lefordult, az amerikai tőzsdéken pedig többnyire pozitív hangulat volt látható.

Szédítő sebességgel terjed a halálos kór: a védekezést az egészségügyi dolgozók elleni támadások is nehezítik

Egyre reménytelenebbnek tűnik a Kongói Demokratikus Köztársaságban tomboló ebolajárvány megfékezése.

US and Iran reach tentative deal to extend ceasefire, US officials say

But there has been conflicting information from Tehran, with one news agency reporting that no deal has been finalised or confirmed.

2026. május 28. 21:55
Nyolc amerikai katona sérült meg Lengyelországban
2026. május 28. 21:25
Elképesztő összeget költ fegyverre Ukrajna az európai hitelből
