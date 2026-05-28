Itt a lehetőség felkerülni a turizmus térképére: hamarosan zárul egy fontos szavazás

2020-ban volt először Év Kerékpárútja-szavazás, akkor kezdtük keresni azt az útvonalat és utat, amely méltó arra, hogy mindenki megismerje az országban. A Közlekedéstudományi Egyesület hívta életre ezt a kezdeményezést – mondta el Petényi Mirkó, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője az InfoRádióban, hozzátéve: „az egyik cél az volt, hogy felhívjuk a figyelmet a kulturált kerékpáros közlekedésre, illetve általában a kulturált közlekedésre. Azóta minden évben újra és újra meghirdetjük, és már a hetedik ilyen alkalomnál tartunk.”

Az idei döntőbe 11 útvonal került be. „A szakmai zsűri célja az volt, hogy élményt adó útvonalakat keressünk. Tehát nem csak az a lényeg, hogy ez az adott útszakasz biztonságos legyen, hanem az is, hogy legyen szép, legyen ott látnivaló” – tette hozzá.

„Ezek az útvonalak nem mind csak és kizárólag kerékpárúton mennek, valahol kerékpáros nyomon, sávon vagy éppenséggel osztott kerékpárúton lehet menni, sőt olyan is van, ahol bizonyos szakaszon kis forgalmú autóúton mehetünk, de az a lényeg, hogy mindegyikük önállóan egy teljes élményt adó túrázó útvonalat jelent” – fogalmazott. Mindegyik térségben van közöttük: a Mátrában, a Bükk lábánál, de az Alföldről Szeged mellől is van egy kiváló útvonal, Nyugat-Magyarországon, a Mecsekben, Göcsej dombjainak az oldalában, a Balaton-felvidéken, vagy akár Pannonhalma mellett is, tehát ez a 11 jelölt valóban az egész országot behálózza – tette hozzá .

Az aktivkalandor.hu oldalon lehet szavazni egészen június 2. éjfélig, ami azért fontos, mert június 3-a a Kerékpározás Világnapja. Ebből az alkalomból szeretnék kihirdetni a győztest.

Az oldalon az összes útvonalhoz van egy teljes túraleírás, tehát ki is lehet őket próbálni, nem csak megnézegetni, hanem akár a nyárra be lehet tervezni egyik-másik útvonal végigtekerését.

Az eddigi évek tapasztalata szerint az Év kerékpárútja cím egy nagyon komoly lehetőség az adott térségnek, hogy felkerüljön a kerékpáros turizmus térképére.

Az elmúlt években mindegyik útvonal megpróbált élni ezzel a lehetőséggel, megmozdult helyben a kerékpáros élet, például a beregi kör a Felső-Tisza vidékén egy nagyon komoly turisztikai fejlesztéssel járt együtt, amióta ezt a címet elnyerték. Sok turisztikai szolgáltató, illetve az önkormányzatok összefogtak és elkezdtek rászervezni arra, hogy ez egy jó kerékpáros célpont, és elkezdték mindinkább kiszolgálni a kerékpáros turistákat. Ugyanez a helyzet Békéscsaba környékén is a Wenckheim turista- és kerékpáros útvonallal, ami szintén volt az Év kerékpárútja. Azóta számos kerékpáros útifilm készült a térségben, illetve a helyi Tourinform-irodában lévő kollégák is elmondták, hogy egyre inkább keresik a kerékpárutat, így készülnek is már kerékpáros kiadványokkal, bérelhető kerékpárokkal. Tehát egyértelműen látszik, hogy az Év kerékpárútja cím egy jó lehetőség, hogy a kerékpáros turizmus térképére erőteljesebben felkerüljön egy térség – mondta el Petényi Mirkó, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője az InfoRádióban.

A cikk Tatár Tímea interjúja alapján készült.