2026. május 28. csütörtök Csanád, Emil
Rakétákkal támadott tartályhajót ábrázoló falfestmény elõtt megy egy járókelõ Teheránban 2026. április 20-án, a síita állam és az Egyesült Államok között érvényben levõ kéthetes tûzszünet idején. Az amerikai haditengerészet megszállta az iráni zászló alatt közlekedõ TOUSKA teherhajót az Ománi-öbölben, emiatt az iráni vezetés elutasította a fegyveres konfliktus tartós rendezésérõl tartandó újabb tárgyalási fordulót Washingtonnal. A pakisztáni közvetítéssel Iszlámábádban tartott április 10-11-i elsõ tárgyalási forduló eredménytelenül zárult.
Nyitókép: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh

Meghosszabbította a tűzszünetet Irán és Amerika a csapásváltás ellenére is

Infostart / MTI

Megállapodtak a tűzszünet meghosszabbításáról az Egyesült Államok és Irán tárgyalói, az egyezség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is – közölték amerikai kormányzati illetékesek csütörtökön.

Az előzetes bejelentés szerint az Irán által elfogadott egyezség 60 napos időtartamra szólhat, és egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár.

Az egyetértési nyilatkozat formájában létrejövő megállapodás alapján annak időtartama alatt a Hormuzi-szoros szabad forgalma korlátozások nélkül helyreáll, Iránnak pedig 30 napon belül minden, a vízi útvonalon telepített aknát el kell távolítania – áll a tájékoztatásban.

Amerikai illetékesek szerint az Egyesült Államok fokozatosan feloldja az iráni kikötőkre érvényben lévő blokádot, arányban a kereskedelmi hajózás helyreállításának mértékével. Emellett Washington mentesítheti Iránt bizonyos szankciók alól annak érdekében, hogy értékesíteni tudja a kitermelt kőolajat.

Magyar Péter Mark Rutte NATO-főtitkárnak: nem küldünk fegyvert Ukrajnába

Magyar Péter is üzent Brüsszelből, miután tárgyalt Mark Rutte NATO-főtitkárral. Előtte a belga kormányfővel találkozott, pénteken pedig Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével tárgyal az uniós pénzek hazahozataláról. A magyar kormányfővel tart Kapitány István, Orbán Anita és Vitézy Dávid is a miniszterek közül.
 

BL-döntő: elárasztják a rendőrök Budapestet a hétvégén

Az UEFA Bajnokok Ligája-döntő és a kapcsolódó rendezvények rendőri biztosítása érdekében május 29. és 31. között. fokozott ellenőrzés lesz Budapesten és több autópályán, valamint a repülőtér környékén.
 

Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Budapesti rejtély: több a turista, de kevesebb a bevétel. Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
 
Tisza-kormány: megjött Magyar Péter első bejelentése Brüsszelből

Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelbe utazott, ahol a NATO-főtitkárral, a belga kormányfővel és az Európai Bizottság elnökével, utóbbival az uniós források lehívásáról is tárgyal. A miniszterelnök első kint töltött órái után eldőlt: Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez. A kormány eközben számos gyors intézkedést jelentett be: moratóriumot a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatására, a kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozatalát és a Klebelsberg Központ átalakítását. Az egészségügyi miniszter strukturális összeomlásról beszélt, 500 milliárd forint pluszforrást ígért az ágazatnak, az oktatási tárca pedig a pedagógusok adminisztrációs terheinek csökkentésébe kezd. A parlament visszavonta a Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépést, parlamenti vizsgálóbizottságok alakultak, az adóhatóság pedig házkutatást tartott a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőnél, ahol nagy mennyiségű ledarált iratot találtak.

Kiderült, mekkora lehet az orosz veszteség a háborúban: döbbenetes számokat emlegetnek

Kiderült, mekkora lehet az orosz veszteség a háborúban: döbbenetes számokat emlegetnek

A brit GCHQ hírszerző szolgálat szerint az Ukrajna elleni orosz invázió kezdete óta közel félmillió orosz katona vesztette életét.

Iran says it targeted American base after fresh US strikes

The hostilities come during a fragile ceasefire between the US and Iran, and protracted negotiations to end the three-month war.

