A brazil Neymar a katari labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntõjében játszott Brazília-Dél-Korea mérkõzésen a dohai 974 Stadionban 2022. december 5-én.
Komoly veszélybe került Neymar vb-je

Vádlisérülése miatt Neymar kihagyja a brazil labdarúgó-válogatott felkészülési mérkőzéseit és veszélybe került, hogy a világbajnokság csoportkörének nyitófordulójában pályára lépjen.

A dél-amerikai ország válogatottsági és gólrekorder játékosa bekerült a keretbe, ám

az elmúlt időszakban rendre sérülésekkel bajlódó 34 éves sztárra a brazil szövetség csütörtöki közlése alapján újabb két-három hét kényszerpihenő vár.

Rodrigo Lasmar keretorvos arról beszélt, hogy a futballista kedden csatlakozott a kerethez, a szerdai első edzést azonban kihagyta, mivel a jobb vádlijában duzzanatra panaszkodott, az MRI-vizsgálat pedig vádlisérülést mutatott ki nála. A közepes fokú sérülés az izomrostok részleges szakadásával jár, pihenést és rehabilitációt igényel. Arról nem ejtett szót, hogy Neymar kikerülhet-e a keretből.

A brazilok június 13-án New Jerseyben a legutóbb elődöntős Marokkó ellen kezdenek a vb-n, majd Haitival és Skóciával mérkőznek meg a csoportkörben.

Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közös rendezésében sorra kerül 48 csapatos világbajnokság június 11-én kezdődik. A mérkőzéseket az M4 Sport közvetíti.

Zsidai Zoltán Roy: a versenytársaink a turizmust kivették a politikai közegből

Zsidai Zoltán Roy gasztronómiai szakember, a Zsidai csoport tulajdonosát, ügyvezetője, a Magyar Éttermi Szövetség elnöke a turizmus és vendéglátás magyarországi helyzetéről, prioritásairól beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában. Érdekes összehasonlítást tett a pincérek budapesti és londoni keresete között.
BL-döntő: elárasztják a rendőrök Budapestet a hétvégén

Az UEFA Bajnokok Ligája-döntő és a kapcsolódó rendezvények rendőri biztosítása érdekében május 29. és 31. között. fokozott ellenőrzés lesz Budapesten és több autópályán, valamint a repülőtér környékén.
 

Közel az iráni béke? Emelkedtek az amerikai tőzsdék

Csütörtökre virradóra ismét egymásnak támadtak a felek Iránban, ennek hatására pedig nagyobb mozgásokat láthatunk ma reggel a tőzsdéken. Ázsia után Európában is estek a piacok, emellett ismét felfelé vette az irányt az olajár. Délután aztán arról jelentek meg sajtóértesülések, hogy már csak Donald Trump aláírása hiányzik a béketervhez, melynek hatására az olajár lefordult, az amerikai tőzsdéken pedig többnyire pozitív hangulat volt látható.

Szédítő sebességgel terjed a halálos kór: a védekezést az egészségügyi dolgozók elleni támadások is nehezítik

Egyre reménytelenebbnek tűnik a Kongói Demokratikus Köztársaságban tomboló ebolajárvány megfékezése.

US and Iran reach tentative deal to extend ceasefire, US officials say

But there has been conflicting information from Tehran, with one news agency reporting that no deal has been finalised or confirmed.

