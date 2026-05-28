eur:
354.28
usd:
304.11
bux:
131452.7
2026. május 28. csütörtök Csanád, Emil
Nyugdíjasok túráznak őszi erdőben.
Nyitókép: Pixabay

Enyhén csökkent a foglalkoztatottak száma – itt a magyarázat, miért

Infostart / InfoRádió

Növekedett a cégek hatékonysága, miközben gazdaságilag közel stagnálás volt jellemző. A szakértő átvilágítja a számokat.

Áprilisban a foglalkoztatottak száma 4 millió 619 ezer fő volt, ez az előző havinál 27 ezer fővel alacsonyabb, az egy évvel korábbitól pedig 48 ezer fővel marad el. Trendszerű a csökkenés, nem okozott meglepetést – mondta el Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza az InfoRádióban.

A csökkenéshez hozzájáruló egyik tényező a demográfia. A rendszerváltás óta kevés gyerek született, a Ratkó-generáció, valamint a náluk valamivel fiatalabbak viszont lassan kikerülnek a munkaerőpiacról – magyarázta. Csökken tehát a munkaképes korúak száma, illetve az aktív népesség létszáma is. Mindeközben a gazdasági növekedés nem volt erőteljes az elmúlt években, a cégek viszont növelték hatékonyságukat, tehát kevesebb munkaerőre van szükség. Ez leginkább a feldolgozóiparban jellemző. Továbbá növekszik a külföldiek foglalkoztatása is.

A külföldre járó dolgozók száma áprilisban 120 ezer fő volt, egy évvel korábban pedig 103 ezer fő

– emlékeztetett Regős Gábor. Hozzátette, hogy ezekben a számokban azok vannak benne, akik itthoni háztartás részei. Több százezres azok száma, akik tartósan kiköltöztek már.

Mint elmondta, remélhetőleg többet fognak a Magyarországon lévő munkaerő-tartalékból foglalkoztatni a cégek, főleg azzal, ha korlátozza a kormányzat a harmadik országból érkező munkavállalók foglalkoztatását. Ezen felül lendületet adhat a munkaerőigénynek az uniós források érkezése, amely az építőiparnak adhat lökést.

A cikk alapjául szolgáló interjút Sipos Ildikó készítette.

statisztika

foglalkoztatás

regős gábor

Magyar Péter Mark Rutte NATO-főtitkárnak: nem küldünk fegyvert Ukrajnába

BL-döntő: elárasztják a rendőrök Budapestet a hétvégén

Fejére fordul a hétvégén Budapest közlekedése: fontos tájékoztatás érkezett Ferihegyről

Iran says it targeted American base after fresh US strikes

