Elhunyt Dr. Kanti Gábor – közismert polgármester gyászolja

A városvezető közösségi oldalán közzétett megemlékezésében kiemelte, hogy a szakember mind az önkormányzati, mind a vállalati pénzügyek területén kiemelkedő felkészültséggel, tapasztalattal és problémamegoldó képességgel rendelkezett.

Munkáját minden helyzetben felelősséggel és pontossággal végezte, amellyel rendkívüli biztonságot jelentett az egész önkormányzat számára.

A polgármester hozzátette, hogy Dr. Kanti Gábor személyében nemcsak egy kiváló szakembert, hanem egy magas intelligenciájú, különleges humorú és derűs embert veszítettek el, aki a legnehezebb helyzetekben is képes volt oldani a feszültséget a mindennapokban.

Az önkormányzat a város vezetése és a hivatali kollégák nevében is őszinte részvétét fejezte ki az elhunyt családjának és szeretteinek.